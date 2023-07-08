Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву главарей «Азова»*.

Как он отметил РИА Новости, по условиям договорённостей главари «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта.

Песков добавил, что Россию никто не ставил в известность об их передаче Украине.

По его словам, сложившееся является нарушением условий имевшихся договорённостей, условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.