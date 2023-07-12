Нарышкин заявил, что передача Турцией азовцев нехорошо характеризует Анкару

Передача Турцией на Украину командиров нацбатальона «Азов»* нехорошо характеризует турецкую сторону, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, эти действия можно оценить как невыполненные обязательства турецкой стороной.

«Это нехорошо характеризует турецкую сторону», — сказал Нарышкин ТАСС.

Он добавил, что российская разведка не контактировала с Турцией после этого.

8 июля в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.

Речь идёт о командире «Азова» Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.

В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом этот вопрос.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.