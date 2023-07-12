Нарышкин заявил, что передача Турцией азовцев нехорошо характеризует Анкару
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По его словам, эти действия можно оценить как невыполненные обязательства турецкой стороной.
«Это нехорошо характеризует турецкую сторону», — сказал Нарышкин ТАСС.
Он добавил, что российская разведка не контактировала с Турцией после этого.
8 июля в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.
Речь идёт о командире «Азова» Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.
В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом этот вопрос.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.