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Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение на Украину главарей «Азова»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом возвращение главарей террористического нацбатальона «Азов»* на Украину.
Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение на Украину главарей «Азова»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова» из Стамбула в Киев», — указали в министерстве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву главарей «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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