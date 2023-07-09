Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение на Украину главарей «Азова»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом возвращение главарей террористического нацбатальона «Азов»* на Украину.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова» из Стамбула в Киев», — указали в министерстве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву главарей «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.