Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение на Украину главарей «Азова»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении МИД России.
«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова» из Стамбула в Киев», — указали в министерстве.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву главарей «Азова»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.