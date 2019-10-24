«Чем выше риск — тем больше отдача от инвестиций»: чем запомнился первый экономический форум Россия — Африка

В четверг, 24 октября, завершился первый экономический форум Россия — Африка. Делегации из 54 государств африканского континента обсудили с российскими представителями бизнеса и власти инвестиционную активность и наращивание товарооборота. Какие решения были приняты на саммите — в материале RT.

В советское время Россия активно помогала странам Африки, но эта помощь основывалась на идеологии. В 90-е годы Россия, по словам участников форума, «встала и ушла» с континента. И только сейчас государство готово вновь сотрудничать с регионом, причём на взаимовыгодных рыночных условиях. И это объяснимо: по оценкам экспертов, к 2050 году совокупный ВВП стран Африки достигнет $29 трлн. Именно в таком ключе участники двухдневного форума «Россия — Африка» обсуждали новые возможности в финансово-экономическом сотрудничестве с Африкой.

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что некоторые страны Африки испытывают санкционное давление, но при этом в регионе очень развит финтех. Например, кенийская система быстрых платежей считается едва ли не лучшей в мире. Топ-менеджер госбанка также подчеркнул необходимость расширения практики недолларовых расчётов. О совместном строительстве собственной валютно-финансовой инфраструктуры говорил и министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Впрочем, Россия уже добилась успеха в работе с континентом. Президент Владимир Путин подчеркнул, что за пять лет товарооборот нашей страны и государств Африки увеличился в два раза и превысил $20 млрд. Россия входит в десятку стран — поставщиков продовольствия в регион. Так, объём сельскохозяйственных поставок (более $25 млрд) превышает объём поставок вооружения ($15 млрд).

Главным заявлением главы государства стала информация о списании Россией задолженности некоторым странам Африки на сумму $20 млрд.

Ресурсы на $4 триллиона

Сейчас самым крупным проектом России в Африке считается строительство АЭС в Египте, которая, по расчётам специалистов «Росатома», создаст 13 тыс. новых рабочих мест и сможет увеличить объём ВВП арабской республики на десятки миллионов долларов.

Однако Россия работает с государствами континента и в гуманитарном направлении. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, что объём гуманитарной помощи Африке сейчас составляет около $1 млрд.

Но даже этого недостаточно, считают некоторые участники форума. Так, председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития Константин Малофеев представил доклад «Заговор против Африки: разбивая цепи колониализма». Он рассказал, что неиспользованные ресурсы Африки оцениваются в $4 трлн. При этом одним из привлекательных активов для инвесторов Малофеев считает суверенный долг Африки. С ним солидарен генеральный директор Африканской финансовой корпорации, инвестиционный портфель которой оценивается в $6 млрд, Самайла Зубайру, подтвердивший, что Африка готова работать с рисковыми проектами, поскольку у государств континента низкие проценты по дефолту.

В разговоре с RT директор Института стран Азии и Африки РАН Ирина Абрамова пояснила, что, когда инвесторы формируют свой портфель, он должен быть разнообразным. «Есть одно общее правило: чем выше риск, тем выше значимость и отдача от инвестиций. Здесь уже задача самого инвестора — понимать вложения, в том числе и в рисковые бумаги», — подчеркнула Абрамова.

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В свою очередь, Малофеев также считает, что приоритетом для инвесторов должны стать инфраструктурные объекты. К примеру, только 44% жителей континента имеют доступ к электричеству. В странах Африки к югу от Сахары, кроме ЮАР, плотность железных дорог в 27 раз ниже, чем в Индии, и в 50 раз — чем в Китае.

Но проблема не только в нехватке железных дорог, но и в дороговизне транспортировки. К примеру, основатель Africa Development Solutions Самба Батили рассказал, что стоимость перевозки груза от столицы Сенегала Дакара до столицы Мали Бамако (около 1400 км) составляет $3 тыс., в то время как во Франции за такое расстояние необходимо заплатить $600.

Одна из главных проблем в построении успешной экономики стран Африки упирается в высокие процентные ставки (в Уганде она составляет 27%) и коррупцию, подчеркнул Батили.

Впрочем, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT был оптимистичен относительно перспектив сотрудничества с Африкой.

«Россия сегодня обладает теми компетенциями, которые нужны Африке. Речь идёт о таких сферах, как развитие человеческого капитала, здравоохранение, образование, цифровые технологии, инфраструктура и энергетика. Таким образом, у нас есть то, что интересно африканским странам», — отметил Орешкин.

Как подчеркнул министр, в совместных проектах с африканскими странами Москва пытается добиться взаимной выгоды для всех сторон партнёрства. По оценке Орешкина, такой деловой подход отличает Россию от других конкурентов на рынке.

«Важным является то, как мы выстраиваем отношения с африканскими партнёрами. Мы не навязываем свои услуги и не пытаемся что-то впарить. Мы работаем над тем, чтобы реализовать совместные проекты, которые будут способствовать развитию и повышению качества жизни в Африке», — заключил Максим Орешкин.