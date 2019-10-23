Орешкин заявил, что Россия не пытается что-то «впарить» странам Африки

Россия не навязывает свои услуги странам Африки и не пытается что-то «впарить», вместо этого Москва работает над реализацией совместных проектов, направленных на развитие качества жизни в регионе. Об этом в интервью RT на полях экономического форума Россия — Африка рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Россия сегодня обладает теми компетенциями, которые нужны Африке. Речь идёт о таких сферах, как развитие человеческого капитала, здравоохранение, образование, цифровые технологии, инфраструктура и энергетика. Таким образом, у нас есть то, что интересно африканским странам», — отметил Орешкин.

Как отметил министр, в совместных проектах с африканскими государствами Москва пытается добиться взаимной выгоды для всех сторон партнёрства.

По словам Орешкина, такой деловой подход отличает Россию от других крупных конкурентов на рынке.

«Важным является то, как мы выстраиваем отношения с африканскими партнёрами. Мы не навязываем свои услуги и не пытаемся что-то впарить. Мы работаем над тем, чтобы реализовывать совместные проекты, которые будут способствовать развитию и повышению качества жизни в Африке», — добавил министр.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического форума Россия — Африка заявил, что общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд.