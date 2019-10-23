Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд

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Общая сумма списанных Россией долгов африканским странам превысила $20 млрд. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка.
Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд
  • Reuters

Он напомнил, что Москва на системной основе оказывает содействие развитию Африканского континента — предоставляет торговые преференции, сотрудничает в рамках международных структур.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в тройку крупнейших стран — должников России входят Белоруссия, Украина и Венесуэла.

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