Россия даст Киргизии $30 млн на поддержку бюджета
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«Совсем недавно, в марте, об этом ещё неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», — приводит Интерфакс слова Ушакова.
Он отметил, что в 2018 году Россия полностью списала государственный долг Киргизии в размере $240 млн.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию 28 марта обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений, а также вопросы интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС.