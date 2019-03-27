Россия даст Киргизии $30 млн на поддержку бюджета

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва передаст Бишкеку $30 млн на поддержку государственного бюджета Киргизии.

«Совсем недавно, в марте, об этом ещё неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», — приводит Интерфакс слова Ушакова.

Он отметил, что в 2018 году Россия полностью списала государственный долг Киргизии в размере $240 млн.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию 28 марта обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений, а также вопросы интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС.