В Кремле назвали темы переговоров Путина в Киргизии

Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений, а также вопросы интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В первую очередь это широкий комплекс вопросов, связанный с двусторонними отношениями России и Кыргызстана. Кроме того, также вопросы, связанные с интеграционными процессами в рамках ЕврАзЭС, и международные вопросы, по которым также будет обмен мнениями», — сказал он.

Визит назначен на 28 марта.

9 февраля Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым на встрече в Сочи развитие двусторонних отношений и региональные вопросы.