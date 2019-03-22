В Кремле назвали темы переговоров Путина в Киргизии
- РИА Новости
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В первую очередь это широкий комплекс вопросов, связанный с двусторонними отношениями России и Кыргызстана. Кроме того, также вопросы, связанные с интеграционными процессами в рамках ЕврАзЭС, и международные вопросы, по которым также будет обмен мнениями», — сказал он.
Визит назначен на 28 марта.
9 февраля Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым на встрече в Сочи развитие двусторонних отношений и региональные вопросы.