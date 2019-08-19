СМИ назвали самых крупных должников России

В тройку крупнейших стран — должников России вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла. Соответствующие данные приводит РБК, ссылаясь на открытые источники информации.

Всего в список попали 17 государств.

Крупнейшим должником России является Белоруссия ($7,55 млрд), чей долг почти не изменился с прошлого года.

На втором месте Украина с задолженностью $3,7 млрд. В Киеве, как отмечается, признают лишь $0,61 млрд долга за поставки газа в начале 1990-х.

На третьем месте расположилась Венесуэла с $3,5 млрд долга, большую часть которого составляет кредит 2011 года на поставку в эту страну российского вооружения.

По данным издания, на долю стран СНГ пришлось $15,8 млрд, или около 40% от общего долга.

Среди стран дальнего зарубежья, помимо Венесуэлы, наибольшую задолженность имеют Куба ($3,2 млрд) и Бангладеш ($2 млрд).