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Лавров и эксперты МИД России примут участие в саммите Россия — Африка

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Глава МИД России Сергей Лавров и эксперты ведомства примут участие в саммите Россия — Африка.
Лавров и эксперты МИД России примут участие в саммите Россия — Африка
  • РИА Новости

«Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, а также руководство нашего министерства, эксперты примут участие в мероприятиях саммита», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил лидеров африканских государств за визит для участия в форуме Россия — Африка.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Африки к социально-экономической стабильности.

По его словам, страна намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.

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