Путин поблагодарил коллег из Африки за визит на форум в Россию
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«Хотел бы поблагодарить всех африканских коллег, которые планируют приехать в Санкт-Петербург для участия в форуме и саммите Россия — Африка», — сказал он.
Путин пожелал главам государств плодотворной работы, а народам африканских стран — мира и благополучия.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Африки к социально-экономической стабильности.
По его словам, страна намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.