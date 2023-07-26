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Путин поблагодарил коллег из Африки за визит на форум в Россию

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Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров африканских государств за визит для участия в форуме Россия — Африка.
Путин поблагодарил коллег из Африки за визит на форум в Россию
  • © Вячеслав Викторов/Фонд Росконгресс

«Хотел бы поблагодарить всех африканских коллег, которые планируют приехать в Санкт-Петербург для участия в форуме и саммите Россия — Африка», — сказал он.

Путин пожелал главам государств плодотворной работы, а народам африканских стран — мира и благополучия.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Африки к социально-экономической стабильности.

По его словам, страна намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.

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