Глава МИД ЮАР высказалась о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН

Глава МИД Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в интервью RT высказалась на тему необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

«Когда мы говорим о реформе Совета Безопасности ООН, мы подразумеваем большую репрезентативность, демократические процессы», — сказала Пандор.

По её мнению, Совбез ООН не оправдал ожиданий мира, поскольку происходит много конфликтов.

«А это значит, что механизм необходимо переосмыслить, с тем чтобы можно было обеспечить мир и безопасность. Мы считаем, что ООН должна оставаться основной международной структурой, и не хотим видеть других попыток создать глобальный многосторонний орган. А вот что мы хотели бы видеть, так это реформы и укрепление ООН», — сказала она.

Также министр отметила, что ООН «время от времени использовалась для достижения политических целей».

«Думаю, наличие разнообразия в структуре и механизмах данного органа обеспечит возможность для [реализации] демократических процессов. Возьмём, к примеру, конфликт между Россией и Украиной, в котором, так сказать, решающий голос внезапно дали Генеральной Ассамблее ООН. Однако нормативно она такую роль не играет. Надеюсь, подобные перемены продолжатся и в будущем, чтобы Генеральная Ассамблея действительно стала иметь значение, а не создавалось впечатление, будто 15 стран могут вершить судьбу всего мира», — заявила Пандор.

По её словам, есть признаки того, что «мировые институты начинают в корне меняться, что, может быть, мы наблюдаем глобальную перестройку международных институтов и процессов».

«Надеюсь, так и будет. И африканцы должны не упустить этот момент, поскольку, скорее всего, такой шанс представляется лишь раз в жизни и если им не воспользоваться, следующая возможность едва ли скоро появится», — подчеркнула глава МИД ЮАР.

В мае премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании G7 призвал к реформированию ООН, так как всемирная организация не отражает нынешние реалии мира.

Саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 27—28 июля.

В сессиях форума в том числе примут участие потомки легендарных африканских лидеров, приезд которых организовал телеканал RT. На саммит также был обеспечен приезд более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, главы Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.