Премьер Индии Моди призвал к реформе ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании G7 призвал к реформированию ООН, так как всемирная организация не отражает нынешние реалии мира.

«Необходимо проанализировать, почему мы должны говорить о мире и стабильности на разных форумах», — приводит издание The Economic Times его слова.

Моди подчеркнул, что ООН в настоящее время не в состоянии предотвратить конфликты.

«Если вникнуть в суть дела, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе двадцать первого века», — добавил политик.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всемирная финансовая архитектура устарела и не является справедливой.

По его мнению, настало время для реформирования как Совбеза ООН, так и институтов Бреттон-Вудской системы.