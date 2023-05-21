Генсек ООН Гутерреш призвал к реформе Совбеза и институтов Бреттон-Вудской системы

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что всемирная финансовая архитектура устарела и не является справедливой. По его мнению, настало время для реформирования как Совбеза ООН, так и институтов Бреттон-Вудской системы.

Бреттон-Вудская система и СБ отражают соотношение держав 1945 года, сказал он журналистам.

«Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива», — цитирует Гутерреша РИА Новости.

На фоне экономических потрясений из-за пандемии коронавируса и конфликта на Украине система не смогла выполнить функцию глобальной сети безопасности, подчеркнул Генсек.

«Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и бреттон-вудские институты. По сути, это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира», — утверждал он.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов Совета Безопасности ООН.