Эксперт оценил итоги саммита Россия — Африка

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН прокомментировал итоги саммита Россия — Африка.

«Дипломатическое обеспечение саммита было хорошее, потому что почти все страны континента прислали своих лидеров. Более того, кто не смог приехать сам — прислал тех людей, которые на высоком уровне представляют государственные органы. Это означает, что наша страна авторитетна и её профессионалы сработали очень и очень хорошо», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, саммит Россия — Африка является первой ступенью возрождения сотрудничества России с африканскими государствами.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов в беседе с Inforeactor оценил отношения России и Африки.