Посол в Бенине и Того оценил отношения России и Африки

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов в беседе с Inforeactor оценил отношения России и Африки.
Посол в Бенине и Того оценил отношения России и Африки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Отношения между Россией и Африкой и так сейчас находятся на подъёме, и я думаю, что саммит Россия — Африка придаст мощный импульс развитию наших отношений со всеми африканскими странами без исключения по направлению политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества, военно-технического партнёрства и ряду других направлений», — заявил дипломат.

По его словам, на примере стран, где он аккредитован, можно сказать, что отношение к России самое доброе — и на уровне высшего руководства, и на уровне простых граждан.

Как считает Евдокимов, этот интерес должен быть поддержан.

Ранее, как сообщало ФАН, в Совфеде рассказали об интересе российских бизнесменов к Африке.

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