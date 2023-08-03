«Недооценили дерзость киевских «друзей»: эксперты — об обострении отношений между Польшей и Украиной

Отношения между Украиной и Польшей ухудшились на фоне недавних высказываний представителей украинских властей. Такое заявление сделал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. Ранее обе страны обменялись вызовами послов после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Украины за оказанную помощь. Такое высказывание чиновника прозвучало в контексте недовольства Киева тем, что Польша после краха зерновой сделки не стала отменять эмбарго на поставку дешёвой украинской сельхозпродукции. По словам экспертов, позицию Варшавы весьма болезненно воспринял режим Зеленского, а политические баталии оказались настолько серьёзными, что вышли в публичное пространство.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, комментируя вызов украинского посла Василия Зварыча в МИД страны, заявил в эфире радиостанции RMF FM об ухудшении отношений между Варшавой и Киевом.

«Разговор будет очень откровенным. Он будет крайне по существу, впрочем, как всегда. Мы передадим нашу оценку того, как на сегодняшний день выглядит состояние наших взаимоотношений, которое, к сожалению, ввиду высказываний некоторых властей Украины не обстоит наилучшим образом. Никто этого не скрывает», — сказал Яблоньский.

По словам замглавы МИД Польши, после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о том, что Украина получила от Польши обширную поддержку, вследствие чего Киеву стоит начать ценить роль Варшавы, Киев позволил себе «определённые эмоции». Чиновник отметил, что Варшава относится с пониманием к Украине, «потому что это страна, на которую напали, но нельзя нападать и на своих союзников». Яблоньский подчеркнул, что Польша поддерживает Украину в том объёме, который не вредит её собственным национальным интересам.

При этом замглавы МИД Польши акцентировал внимание на том, что в отношениях между двумя странами остались вопросы, по которым они «не пришли к согласию». В частности, дипломат напомнил про призыв покаяться за Волынскую резню, которую 1943 году устроили украинские националисты.

«Этот вопрос (о Волынской резне. — RT) по-прежнему остаётся большой проблемой в наших отношениях… Нет возможности для настоящего польско-украинского примирения без урегулирования этого вопроса», — констатировал Яблоньский.

Напомним, польско-украинские отношения обострились после того, как Киев вызвал в МИД польского посла на Украине Бартоша Цихоцкого. Поводом послужили слова Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную ему помощь. Такое заявление чиновник сделал 31 июля в эфире телеканалу TVP.

На следующий день МИД Украины заявил о неприемлемости подобного высказывания. На реплику Пшидача отреагировали и на Банковой — заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига назвал слова польского чиновника неуместным и манипулятивным.

В Варшаве сочли вызов своего посла оскорбительным и в ответ 1 августа вызвали в польский МИД посла Украины. Вечером в тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал на своей странице в Twitter, что власти страны будут защищать «доброе имя Польши». Как подчеркнул глава правительства, интересы иностранного государства никогда не будут преобладать над тем, что выгодно Польше.

Отметим, что заявление Пшидача прозвучало в контексте недовольства Киевом позицией Польши по экспорту сельхозпродукции Киева. С апреля текущего года Польша наряду с Венгрией, Болгарией, Румынией и Словакией придерживается эмбарго на ввоз украинского зерна и других сельскохозяйственных культур.

Сбор зерна в Харьковской области

Gettyimages.ru

© Stringer/Anadolu Agency

Политика Польши не изменилась после краха зерновой сделки, лишившей Украину возможности экспортировать зерно через порты Чёрного моря. Как неоднократно поясняли в Варшаве, её подход продиктован принципами защиты собственных сельхозпроизводителей, так как закупки дешёвого украинского зерна снижают конкурентоспособность польских фермеров.

«Мы точно будем жёстко защищать польский рынок… Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — цитирует агентство ТАСС Моравецкого, выступавшего 18 июля на саммите ЕС и стран Латинской Америки.

RT обсудил с экспертами причины текущего обострения польско-украинских отношений, а также задачи, которые ставит перед собой Варшава, в контексте продолжающейся СВО.

— В чём вы видите причины ухудшения отношений между Варшавой и Киевом? Какое значение имеет фактор украинского зерна?

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич:

— Нынешняя перепалка между Киевом и Варшавой интересна тем, что киевский режим направил огонь критики не на премьер-министра или президента, а на Марчина Пшидача — польского чиновника не самого высокого ранга. Такое поведение говорит о том, что режим Зеленского опасался по-настоящему серьёзной ссоры с поляками. Всё-таки Варшава сыграла и продолжает играть очень важную роль в военной поддержке Киева.

Тем не менее я полагаю, что польско-украинские отношения будут ухудшаться. Властям обеих стран необходимо будет найти виновных в провале попыток сокрушить Россию. Киеву выгодно будет говорить, что его недостаточно поддержал Запад и Польша, которая не покупала зерно, а Варшаве — свалить вину на руководство Украины.

Вопрос зерна вторичен, хотя для Киева, конечно же, неприятна эгоистическая, как там считают, позиция Варшавы. Просто Польша действительно видит реальную угрозу в дешёвом украинском зерне, которое, попав на внутренний рынок, может разорить её фермеров.

Разногласия, которые мы наблюдаем, лишний раз показывают, что союз этих стран искусственный: он держится на русофобии, на ненависти к России и ко всему русскому.

Танки Leopard 2 ВС Польши, предназначенные для передачи Украине

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© Polish Chancellery of Prime Ministry /Krystian Maj / Handout/Anadolu Agency

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:

— Я полагаю, что киевский режим очень болезненно воспринял то, что Польша не поменяла свою политику после приостановки зерновой сделки. Украина требует войти в её положение, требует компенсаций, но встречает со стороны ближайшего союзника по русофобскому лагерю глубокое безразличие.

В принципе Польша могла бы покупать украинское зерно, а потом перепродавать в другие страны. Но польские аграрии, имеющие мощное политическое лобби, увидели в этом угрозу для себя. Они опасаются, что даже такая схема обрушит цены на сельхозпродукцию и погубит их хозяйства.

В свою очередь, Украина считает, что все страны должны забыть про свои интересы, сосредоточившись на удовлетворении её любых пожеланий и запросов. Эта наглость, естественно, вызывает раздражение у Запада, который всё чаще одёргивает режим Зеленского и эти конфликты уже становятся достоянием общественности.

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Политолог Андрей Суздальцев:

— Проблема не в зерне как таковом. Всё намного глубже. Между Киевом и Варшавой постоянно происходят склоки и стычки. То, что мы увидели, — лишь один эпизод, который проявился в публичном пространстве.

Суть конфликта состоит в том, что элиты этих стран вообще не понимают значение слова «благодарность» и живут по принципу «нам все должны». Они здесь, что называется, сошлись стенка на стенку.

Если же предметно говорить про логику киевского режима, то Украина превратилась в иждивенца с элементами агрессивного пещерного национализма. Режим Зеленского исходит из своей исключительности. Он считает, что если страны НАТО не воюют с Россией, то они обязаны следовать украинским интересам. Если же «директивы» не выполняются, то Киев имеет право ставить «непослушных» на место. Польша и Запад явно недооценили дерзость киевских «друзей».

— Тем не менее, вам не кажется, что политика Варшавы по зерновому вопросу ослабляет киевский режим, а значит, уменьшает его возможности бороться с нашей страной? Или Польша преследует здесь какие-то иные политические цели?

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич:

— После распада СССР Польша чувствовала в Украине конкурента и никогда не была заинтересована в её развитии. В сознании поляков, по крайней мере польской элиты, сформировалось снисходительное, высокомерное отношение к украинскому народу. Сейчас, с точки зрения Варшавы, украинцы должны воевать с Россией и не предъявлять никаких претензий.

Украинские беженцы в Польше

AP

© Michal Dyjuk

Да, по этой логике Украина должна становиться сильнее, но в ослаблении соседней страны Варшава ничего критичного тоже не видит. Более того, как сообщалось недавно на оперативном совещании нашего Совбеза, польское руководство вынашивает планы установления контроля над Западной Украиной. Эти земли входили ранее в Речь Посполитую и считаются в Польше «историческими территориями». В конце концов, чисто исторически поляки и украинцы — это конкурирующие народы в пределах одной плохо разделённой территории.

Политолог Андрей Суздальцев:

— Наверное, в силу исторических обид и тоски по имперскому прошлому поляки относятся к украинцам как к пустому месту и дешёвой рабочей силе. Ведь раньше предки тех, кто жил на территории современной Украины, были крепостными, низшим сословием. Огрызаясь сегодня на украинские нападки по зерну, Польша демонстрирует своё полуколониальное отношение к Украине.

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Варшава подчеркивает, что у помощи Киеву есть определённые пределы, есть вещи, которые они не хотят даже обсуждать. Это нормально для Польши ещё и потому что дальнейшая судьба украинского зерна, как и самой Украины, Польшу не очень-то волнует.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:

— Польское руководство наверняка тщательно анализирует происходящие события и имеет определённые планы реагирования, в том числе на ситуацию, когда Украина больше не сможет воевать с Россией и когда её государственность начнёт стремительно разрушаться.

Конечно, она давно засматривается на западные украинские территории, прорабатывает различные форматы ввода войск и установления контроля над ними. Это реальность. Другое дело, что амбиции Варшавы в данный момент не совпадают с позицией руководства западного блока в лице США, которые не хотят допустить втягивания НАТО в конфликт с Россией. К тому же Польша пока видит в Украине антироссийский потенциал, который она готова поддерживать, но не в ущерб себе.