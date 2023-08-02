Замглавы МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала

Заместитель министра внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной после высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы и вызова польского посла в МИД Украины в связи с этим.

Об этом замглавы сообщил в эфире радиостанции RMF FM.

«Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие», — отметил Яблоньский.

Замглавы МИД подчеркнул, что есть много вопросов, по которым польская и украинская стороны «не пришли к согласию».

«Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши», — указал он.

1 августа МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после заявления Пшидача.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал инцидент с вызовом посла республики в МИД Украины.