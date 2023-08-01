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МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов министра о неблагодарности Киева

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Внешнеполитическое ведомство Украины вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь.
МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов министра о неблагодарности Киева
  • Gettyimages.ru
  • © EvrenKalinbacak

Об этом сообщается на сайте ведомства Украины.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», — уточняется в заявлении.

Ранее польский генерал Полько заявил, что разрекламированное наступление ВСУ не является таковым.

Также американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша.

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