МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов министра о неблагодарности Киева
- Gettyimages.ru
- © EvrenKalinbacak
Об этом сообщается на сайте ведомства Украины.
«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», — уточняется в заявлении.
Ранее польский генерал Полько заявил, что разрекламированное наступление ВСУ не является таковым.
Также американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша.