Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша
«Запад очень боится, что время уходит», — сказал эксперт.
Он отметил, что у Киева изначально не было шансов добиться какого-либо значительного прогресса в военных действиях.
При этом, по словам Миршаймера, Запад активно подгонял Украину по срокам начала контрнаступления, а также активно снабжал её вооружением.
«Если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году... украинцы проиграют — проиграет и Запад», — цитирует политолога РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Украина рискует лишиться помощи Запада из-за провала контрнаступления ВСУ.
Также на портале «Гуаньча» заявили, что Украине настанет конец в случае прекращения Западом финансовой и военной поддержки.