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Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша

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Американский политолог Джон Миршаймер заявил в беседе с Grayzone, что Запад очень боится проиграть на Украине, поэтому спешно подталкивает ВСУ к ведению «самоубийственного» наступления.

«Запад очень боится, что время уходит», — сказал эксперт.

Он отметил, что у Киева изначально не было шансов добиться какого-либо значительного прогресса в военных действиях.

При этом, по словам Миршаймера, Запад активно подгонял Украину по срокам начала контрнаступления, а также активно снабжал её вооружением.

«Если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году... украинцы проиграют — проиграет и Запад», — цитирует политолога РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина рискует лишиться помощи Запада из-за провала контрнаступления ВСУ.

Также на портале «Гуаньча» заявили, что Украине настанет конец в случае прекращения Западом финансовой и военной поддержки.

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