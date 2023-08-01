Узнать больше

Премьер Польши Моравецкий возмутился вызовом посла в МИД Украины

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал инцидент с вызовом посла республики в МИД Украины.
Премьер Польши Моравецкий возмутился вызовом посла в МИД Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

По его мнению, вызов польского посла, который оказался единственным из глав иностранных дипмиссий, кто остался в Киеве после начала спецоперации, «не должен был состояться».

«Принимая во внимание огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно», — пишет Моравецкий.

Ранее сообщалось, что МИД Польши ответно вызвал посла Украины после того, как украинское ведомство пригласило польского дипломата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить