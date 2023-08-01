Премьер Польши Моравецкий возмутился вызовом посла в МИД Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал инцидент с вызовом посла республики в МИД Украины.

Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.

По его мнению, вызов польского посла, который оказался единственным из глав иностранных дипмиссий, кто остался в Киеве после начала спецоперации, «не должен был состояться».

«Принимая во внимание огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно», — пишет Моравецкий.

Ранее сообщалось, что МИД Польши ответно вызвал посла Украины после того, как украинское ведомство пригласило польского дипломата.