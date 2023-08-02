WE: Украина по-хамски относится к Западу в ответ на предоставляемую помощь
- AP
«Украина продолжает хамить Западу», — приводит заявление журналиста РИА Новости.
Автор материала выразил недоумение позицией Киева. Он предположил, что Украина хочет получить максимальную финансовую помощь и оружие, но оскорбления вместо благодарности чреваты обратным эффектом.
Роган заявил, что власти Киева готовы обострять разногласия, игнорируя оказываемую поддержку.
1 августа МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого.
Это было сделано после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за поставленную украинской власти помощь.
Министерство иностранных дел Польши ответно вызвало украинского посла в республике после того, как украинский МИД пригласил польского дипломата в Киеве на беседу.