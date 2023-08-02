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WE: Украина по-хамски относится к Западу в ответ на предоставляемую помощь

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Украина проявляет агрессию в отношении Запада в ответ на оказываемую помощь, заявил обозреватель The Washington Examiner Том Роган.
WE: Украина по-хамски относится к Западу в ответ на предоставляемую помощь
  • AP

«Украина продолжает хамить Западу», — приводит заявление журналиста РИА Новости.

Автор материала выразил недоумение позицией Киева. Он предположил, что Украина хочет получить максимальную финансовую помощь и оружие, но оскорбления вместо благодарности чреваты обратным эффектом.

Роган заявил, что власти Киева готовы обострять разногласия, игнорируя оказываемую поддержку.

1 августа МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого.

Это было сделано после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за поставленную украинской власти помощь.

Министерство иностранных дел Польши ответно вызвало украинского посла в республике после того, как украинский МИД пригласил польского дипломата в Киеве на беседу.

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