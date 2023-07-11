«Подготовленное преступление»: историк Александр Дюков — о причинах и последствиях Волынской резни

11 июля считается в Польше Днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против граждан республики. 80 лет назад боевики ОУН-УПА* в рамках Волынской резни совершили атаку примерно на 100 населённых пунктов, в которых жили на Западной Украине этнические поляки. Преступления, совершённые националистами в этот день, наиболее известны, хотя и в дальнейшем зверства боевиков ОУН-УПА были не менее масштабными. В советское время об этих преступлениях говорили мало, опасаясь обострения межнациональных отношений. В наши дни официальный Киев препятствует исследованию останков жертв убийств, поэтому, по словам историков, Волынская резня с научной точки зрения изучена всё ещё достаточно плохо. Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в интервью RT рассказал о причинах и последствиях массовых убийств на Волыни, а также о влиянии тех событий на современную политику.

— Что породило ненависть украинцев к полякам, которая привела к Волынской резне? Её корни уходили в далёкое прошлое или возникли непосредственно перед Второй мировой войной?

— Это было подготовленное мероприятие. Руководство Организации украинских националистов (ОУН) последовательно воспитывало в украинском населении ненависть по отношению к полякам и заранее планировало кровавые этнические чистки. Идеологическая подготовка Волынской резни шла как минимум все 1930-е годы на территории Украины. Уже в середине 1930-х годов оуновские организации занимались поджогами польских домов, чтобы изгнать поляков с определённых территорий.

В 1938 году, ещё до начала Второй мировой войны, была сформулирована военная программа ОУН, в которой говорилось о необходимости кровавых этнических чисток против польского населения на землях, которые сейчас принято считать Западной Украиной. Эти идеи должны были реализоваться на практике в 1939 году — в начале Второй мировой войны нацисты планировали осуществить руками украинских националистов истребление польской интеллигенции и евреев на территории Западной Украины. Но был подписан Договор о ненападении между СССР и Германией, дополнительный протокол к которому передавал Западную Украину в состав Советского Союза, поэтому план с использованием украинских националистов воплощён не был.

В 1941 году националисты издали новый нормативный документ — «Борьба и деятельность ОУН во время войны». В нём описывался алгоритм действий бойцов ОУН после нападения Германии на Советский Союз. Речь шла в том числе об этнических чистках в отношении поляков. Правда, убивать их украинские националисты планировали после расправы над евреями. Фиксировались аналогичные планы и в других документах ОУН. Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о том, что Волынская резня не была случайностью. Это было последовательно подготовленное преступление.

— Кем были участники Волынской резни? Чаще всего упоминаются члены ОУН-УПА*, но некоторые источники утверждают, что в ней участвовали и украинские национальные подразделения СС. Верно ли самих членов УПА называть гитлеровскими коллаборационистами?

— ОУН, безусловно, взаимодействовала с нацистами, хотя в конце 1941 — начале 1942 года эти связи на организационном уровне были разорваны по инициативе немецкой стороны. Украинским националистам это очень не нравилось, и к 1943 году, к началу Волынской резни, эти связи были восстановлены. Поэтому членов ОУН и УПА, вне всякого сомнения, можно называть коллаборационистами.

Члены ОУН и УПА были главной ударной силой Волынской резни. Подавляющее количество людей были убиты представителями именно этих организаций. На фоне убийств шла мобилизация в УПА местных крестьян, которых, привлекая к расправам, вязали с УПА кровью. В 1944 году в убийствах также участвовали формирования, относящиеся к дивизии СС «Галичина». В ряде случаев расправы осуществлялись во взаимодействии отрядов УПА с подразделениями СС «Галичина». И всё же, повторюсь, основную часть убийств совершили именно боевики ОУН-УПА самостоятельно.

Жертвы Волынской резни

© Wikimedia commons

— Что стало непосредственной причиной Волынской резни? Имело место конкретное событие или это был целый комплекс обстоятельств?

— Уничтожение поляков было заранее сформулированным планом. То есть в любом случае украинские националисты рано или поздно приступили бы к этим кровавым этническим чисткам. В конце 1942 года руководство ОУН поняло, что теряет контроль на земле. По отношению к немецкой оккупационной администрации оно находилось на незаконном положении. При этом на Западную Украину начали проникать рейдовые соединения советских партизан. Местное гражданское население — как поляки, так и украинцы — стало помогать советским партизанам.

Также по теме «Идеолог распада Украины»: как националист Степан Бандера стал «народным героем» 110 лет назад родился лидер украинских националистов Степан Бандера. Эту дату на Украине намерены отметить с подчёркнутой...

Оуновское руководство испугалось, что советские партизаны перехватят фактический контроль над территориями. В это время националисты и запустили стремительное развитие Украинской повстанческой армии (УПА). Она формировалась, во-первых, на базе уже действовавших в лесу небольших оуновских отрядов — так называемых бойивок, а во-вторых — на основе подразделений гитлеровской вспомогательной полиции. Плюс проводилась мобилизация. Эту силу необходимо было направить на какую-то активную деятельность и повязать кровью. Вот тогда и решили актуализировать старые планы, ударив по полякам. Помимо мотивов ненависти, это также подрывало мобилизационную базу советских партизан.

— С какого момента с исторической точки зрения началась Волынская резня? Почему наиболее массовый характер она приняла 11—12 июля 1943 года?

— Первые массовые нападения и убийства произошли в январе-феврале 1943 года. С этого момента можно говорить о начале Волынской резни. А 11 июля — это символичная дата, которая используется в современной Польше. Возможно, нападения, которые произошли в этот день, просто наиболее известны. Но массовые убийства шли до этого и продолжились позже. Уничтожение польского мирного населения к лету на спад не пошло — наоборот, оно стало только активнее. Одним словом, 11 июля — это формальная дата, она не отражает всего масштаба трагедии Волынской резни.

— В исторических источниках описываются чудовищные зверства боевиков УПА по отношению к гражданскому населению — к женщинам, детям, старикам. С чем была связана такая жестокость?

— Задачей Волынской резни была организация такого террора, чтобы польское население бежало с территории Западной Украины. Воплощался в жизнь принцип «Украина — для украинцев». Зверства, совершаемые националистами, — это был способ террора, способ запугивания, принуждение людей к бегству.

— Как действовали во время Волынской резни советские партизаны? Оказывали ли они помощь жертвам украинских националистов?

— Терроризируемые украинскими националистами поляки оказались естественными союзниками советских партизан. Если на территории Белоруссии происходили столкновения между советскими партизанами и подразделениями польской Армии Крайовой, то на Западной Украине между советскими партизанами и подразделениями Волынской дивизии АК было налажено сотрудничество. Для польских сёл приход советских партизан был спасительным. В свою очередь, партизаны могли рассчитывать на поддержку поляков. Работал принцип «враг моего врага — мой друг».

— Как завершилась Волынская резня?

— Убийства украинскими националистами поляков продолжились даже после прихода на Западную Украину советских войск. Фактически конец Волынской резне был положен обменом населением между Украинской СССР и Польшей в 1944—1946 годах. Тогда основная масса польского населения Западной Украины была перемещена в Польшу, а значительная масса украинского населения Польши — на Западную Украину.

— Оценка количества жертв Волынской резни очень сильно разнится: от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч погибших. Какие цифры, по-вашему, наиболее близки к истине?

— Здесь нужно понимать, что никакой статистики, которая отразила бы реальность, нет и не было. Любые данные в этом случае оценочны, потому что никакого учёта убитых ни одной из сторон не велось. Историки дают разные оценки: от 60 тыс. до 200 тыс. убитых поляков. В реальности речь идёт, по всей видимости, примерно о 80—100 тыс. убитых. Я лично придерживаюсь такого мнения. В любом случае это огромное количество жертв. И необходимо понимать, что значительную часть убитых составляло не просто мирное население, а женщины, дети, старики. То есть люди, которые заведомо не представляли какую-либо угрозу и которых убивали по этническому принципу для организации террора и создания атмосферы ужаса.

Боевики УПА

© Wikimedia

— Можно ли говорить о том, что в советское время власти СССР и Польши старались не акцентировать внимание общественности на событиях Волынской резни? И если да, то почему?

— Действительно, о Волынской резне старались не говорить. Были упоминания в мемуарной литературе — например, в воспоминаниях советских партизан. Были некоторые исследования в Польше, но, конечно, какого-нибудь серьёзного общественного внимания этому не уделяли. Во-первых, здесь был очень проблемный этнический момент: если мы рассказываем об ужасах, которые творили украинские националисты в отношении поляков, то постулируемая дружба народов начинает выглядеть не очень хорошо. Во-вторых, молчали по ещё одной причине: послевоенный обмен населением привёл к тому, что поляков на Западной Украине почти не осталось. Но ведь именно те же цели ставили перед собой организаторы Волынской резни. Напрашивались некрасивые параллели. В общем, это была не та тема, о которой говорили в советское время.

— Часть польского политикума настаивает на том, что Украина должна покаяться за Волынскую резню, другая закрывает на это глаза. На Украине вину националистов признавать не желают. Смогут ли сегодня украинцы и поляки примириться в вопросах оценки Волынской резни? Могут ли те события сказаться на перспективе развития украинско-польских отношений? Насколько на территории современной Украины сильны оуновские человеконенавистнические настроения?

— В современной Польше существует не только сама память, но и организации, которые эту память поддерживают, — так называемые кресовые организации, в которые входят потомки переселенцев с территории Западной Украины. Память они хранят бережно, ежегодно проводят мемориальные мероприятия. Кресовые организации — это мощный политический фактор. Партия «Право и солидарность» во многом именно их должна благодарить за свои места в парламенте. При этом политики из той же партии сейчас стараются затолкать память о Волынской резне куда-нибудь подальше, убрать её из актуального пространства, потому что именно те, кто осуществлял Волынскую резню, на нынешней Украине являются национальными героями. Официальный Киев вообще считает, что здесь нет никакой проблемы и Волынская резня — это то, что необходимо вынести за скобки, не поступаясь, например, героизацией Степана Бандеры или Романа Шухевича. В настоящий момент польским властям удаётся поддерживать определённое равновесие между своим стремлением всячески помогать Украине и общественным желанием всё-таки добиться от неё покаяния относительно событий Волынской резни. Однако активное переселение украинцев в Польшу влияет на общественный климат и межэтнические сложности всё-таки нарастают. В дальнейшем вопрос о Волынской резне будет неизбежно снова всплывать и его будут пытаться снова вывести из актуального политического контекста. Как он в итоге разрешится, мы пока не знаем.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).