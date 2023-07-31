Дипломатический вызов: в Москве отреагировали на планы Запада провести международную встречу по Украине без России

Представители порядка 30 стран приглашены на переговоры для обсуждения вопроса урегулирования ситуации на Украине, сообщают западные СМИ. Встреча должна пройти в Саудовской Аравии в начале августа, а среди приглашённых — государства Глобального Юга и партнёры РФ по БРИКС. При этом саму Россию на саммит не пригласили. В Киеве грядущую встречу подтвердили, заявив о намерении «объединить мир вокруг Украины». Однако в Москве указали на абсурдность проведения каких-либо встреч по урегулированию конфликта без участия РФ. По мнению экспертов, грядущий форум представляет собой лишь пиар-акцию Запада, который всеми силами пытается навязать свою повестку мировому сообществу.

Около 30 стран, включая государства Глобального Юга и партнёров России по БРИКС, приглашены Саудовской Аравией на встречу для обсуждения вопроса мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщают западные СМИ со ссылкой на информированные источники. Переговоры должны пройти 5—6 августа в Джидде. При этом РФ на саммит не приглашена. Как отмечает газета The Wall Street Journal, в её отсутствие США и Европа надеются убедить колеблющиеся страны поддержать условия заключения мира, которые выдвигает Киев.

«(Встреча. — RT) пройдёт на фоне обостряющейся борьбы между Кремлём и западными сторонниками Украины за поддержку со стороны крупных развивающихся стран, многие из которых сохраняют нейтралитет в отношении конфликта на Украине», — пишет WSJ.

Официальные лица Украины и западных стран надеются, что кульминацией этих усилий может стать проведение позднее ещё одного саммита, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по урегулированию конфликта, которые «могут задать выгодные для Киева рамки будущих мирных переговоров между Россией и Украиной», полагают журналисты. Как считают в WSJ, встреча запланирована на фоне того, что «война зашла в тупик».

По данным газеты Financial Times, в Саудовской Аравии ждут гостей из Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, Мексики, Индонезии, Аргентины, Японии, Южной Кореи, а также представителей более десяти европейских стран и Евросоюза как содружества. Издание отмечает, что официальные лица Запада осознают затяжной характер украинского конфликта, поэтому пытаются привлечь как можно больше новых сторонников.

«Они считают, что сокращение дипломатической поддержки Москвы поможет усадить президента России Владимира Путина за стол переговоров», — отмечает FT.

По данным СМИ, участие во встрече уже подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. Также ожидается присутствие высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

В свою очередь, в Киеве заявили, что встреча в Саудовской Аравии проводится по инициативе украинских властей. 30 июля глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина организует эту встречу с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

«Президент Зеленский отметил, что наш выбор — это объединение мира вокруг Украины. Свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга», — цитирует Ермака газета «Европейская правда».

В Москве проведение каких-либо обсуждений условий урегулирования ситуации без участия России назвали неприемлемым.

«Каждый разумный человек понимает, что конфликт, развязанный Западом против России, нельзя решать без участия РФ. Особенно предлагать такое после прошедшего в Санкт-Петербурге саммита с африканскими государствами, чьи лидеры подчёркивали необходимость мирного урегулирования совместными усилиями», — заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В противном случае на выходе будут получены очередные «минские договорённости», которые на Западе никто не собирался реализовывать, подчеркнул депутат.

Бесперспективной грядущую встречу назвала и член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Применение принципа «без меня меня женили», который сейчас пытаются навязать России, не приведёт ни к каким положительным результатам. Более того, сама эта встреча является своего рода дипломатическим вызовом для России», — сказала сенатор в беседе с RT.

По её мнению, инициаторы саммита в Саудовской Аравии заинтересованы в продолжении эскалации вооружённого конфликта на Украине и пытаются расширить вокруг себя коалицию единомышленников.

«Это определённого рода политический заговор государств для того, чтобы активизировать усилия по эскалации конфликта. Эта инициатива никак не будет способствовать урегулированию ситуации», — уверена Ковитиди.

Белый дом в Вашингтоне

AFP

© Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«В строжайшей секретности»

Анонсируемый саммит в Саудовской Аравии станет второй подобной встречей на тему Украины — в июне переговоры прошли в Копенгагене. При этом, по информации радиостанции Deutschlandfunk, встреча проходила в условиях «строжайшей секретности». Тем не менее примерный список участников просочился в СМИ. Как сообщила 21 июня FT, со стороны Вашингтона на переговорах присутствовали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и Виктория Нуланд, занимавшая на тот момент должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. Источники газеты, осведомлённые о повестке переговоров в Дании, отмечали, что участникам предлагалось в неформальной обстановке обсудить принципы мирного соглашения для Украины. «Встреча не предполагает достижения какого-то конкретного результата», — заявили собеседники издания.

Тем не менее, «между Украиной и большинством участвовавших (во встрече в Копенгагене. — RT) развивающихся стран наблюдалось большое расхождение во взглядах», сообщили 29 июля журналисты WSJ. По их сведениям, эти государства ясно дали понять, что не примут мирный план, предлагаемый Украиной.

Несмотря на это, Киев настаивает на том, что переговоры с Россией об урегулировании могут вестись исключительно по украинской «формуле мира». Её тезисы глава киевского режима Владимир Зеленский сначала озвучил в сентябре 2022 года на 77-й сессии Генассамблеи ООН, а затем повторил на саммите G20 в ноябре, расширив её до десяти пунктов. Среди них — вывод российских войск, прекращение боевых действий, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины.

В Москве требования Киева назвали «заведомо нереалистичными и неадекватными ситуации». Как отмечал в ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая позиция Киева свидетельствует о его нежелании вести переговоры. «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — заявил Песков.

Вместе с тем в Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не отказывались от идеи мирных переговоров с Украиной.

«Но есть вещи, которые трудно реализуемы или нереализуемы. Например, один из пунктов — «прекращение огня». Но украинская армия наступает, они в атаке... К нам-то что обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами 29 июля.

Президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Александр Казаков

Неоколониальная политика

По мнению зампреда комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, инициативы Запада по привлечению развивающихся стран к обсуждению ситуации на Украине без участия России — это попытка навязать им свою повестку.

«Запад пытается интегрировать их в какие-то свои схемы, ведя при этом абсолютно неоколониальную политику по отношению к ним. Ведь в экономическом отношении он демонстрирует полное равнодушие к этим странам, играя против них на глобальных рынках и препятствуя им в получении от России агропродукции и удобрений на безвозмездной основе», — пояснил депутат в беседе с RT.

В этой связи страны Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией и разделяют её ценности, так как она строит свои отношения с ними на взаимовыгодной основе, добавил Матвейчев.

Такого же мнения придерживается профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров. Приглашённые в Саудовскую Аравию страны не поддадутся на агитацию Запада и не станут принимать его видение украинского конфликта, считает он.

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«На встрече будут присутствовать некоторые страны БРИКС. И если одни занимают сейчас нейтральную позицию, то та же Бразилия в лице своего президента поддерживает нас. Поэтому для нас эта встреча может даже иметь положительный эффект, так как многие её потенциальные участники твёрдо стоят на позиции сотрудничества с Россией и не желают присоединяться к санкционной политике Запада», — отметил он.

В свою очередь, кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в комментарии RT выразил уверенность в том, что встреча в Саудовской Аравии — не более чем пиар-акция.

«Конечно, это никакие не мирные переговоры, а масштабная западная пиар-акция. Скорее всего, её основная задача заключается в том, чтобы перебить мощный инфоповод, которым стал саммит Россия — Африка», — полагает эксперт.

Поэтому выбранный формат с исключением России, от которой зависят перспективы разрешения украинского кризиса, выглядит нелепо, отметил Фельдман.

«Основная задача тут заключается не в поддержке Украины, а в демонстрации миру, что у Запада ещё остались международные союзники. США и Европа пытаются сшить распадающийся на лоскутки западноцентричный мир и под предлогом сочувствия или помощи Украине реализовать свои геополитические амбиции», — рассуждает аналитик.

Флаги участников саммита Россия — Африка

РИА Новости

© Александр Гальперин

В том, что переговоры в Саудовской Аравии не принесут Западу желаемого результата, уверен и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Такие государства, как Индия, Бразилия и ЮАР не допускают мысли, что подобные переговоры могут проходить без России. Думаю, что Западу не удастся перетащить на свою сторону колеблющиеся страны. Ведь они видят, что США и Европа относятся к ним потребительски», — сказал сенатор в разговоре с RT.

Он также отметил, что Россия приветствует любые мирные инициативы, но выступает против непрямых переговоров.

«Для запуска какого-то мирного процесса американцам не нужны третьи страны. Штаты могут просто дать Украине команду. И мы понимаем, что если Киев и согласится на диалог, то за ним в любом случае будет стоять Запад», — резюмировал Цеков.