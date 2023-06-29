Тупиковый путь: в Киеве заявили о готовности к переговорам только по украинской «формуле мира»

Украина готова вести переговоры об урегулировании только на основании «формулы мира», предложенной президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак на встрече со СМИ. В России неоднократно подчёркивали, что предлагаемые киевским режимом инициативы не имеют никакого отношения к перспективам диалога и не учитывают новые реалии. С точки зрения аналитиков, власти Украины под руководством Запада пытаются подменить процесс мирного урегулирования навязыванием своих условий, заведомо неприемлемых для РФ.

Киев готов вести переговоры об урегулировании исключительно по украинской «формуле мира», заявил журналистам глава офиса президента Андрей Ермак, комментируя состоявшуюся 24 июня в Копенгагене встречу представителей Украины, стран G7 и ряда государств Глобального Юга.

«Все знают, что для нас является победой. Никаких компромиссов относительно территорий быть не может... А с ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, независимость, нашу справедливую борьбу, мы готовы говорить на базе нашего плана», — приводит его слова сайт офиса президента Украины.

Ермак сообщил, что украинская делегация в Копенгагене провела встречу с советниками по вопросам безопасности лидеров Бразилии, Великобритании, Дании, Европейского союза, Италии, Индии, Канады, Германии, ЮАР, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

О прошедшей в Копенгагене встрече ранее информировал немецкий телеканал ARD. Согласно репортажу, во встрече, которая проходила в условиях секретности, также приняли участие представители Китая. Утверждалось, что целью Запада было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Переговоры прошли по инициативе Киева.

Участники встречи в Копенгагене

AFP

© Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Позднее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон подтвердила, что на встрече в Копенгагене обсуждались принципы и способы мирного урегулирования на Украине, и заявила, что дискуссия была «позитивная и продуктивная».

В то же время, как сообщил ТАСС источник в администрации президента Бразилии, развивающиеся страны не поддержали украинскую «формулу мира». При этом некоторые западные СМИ высказали предположение, что официальные переговоры по урегулированию могут состояться уже в июле.

Фальшивая формула

Напомним, первоначально Зеленский обозначил тезисы «формулы» в сентябре 2022 года, выступая по видеосвязи на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Инициатива не подразумевала каких-либо переговоров или установления режима прекращения огня и включала в себя такие пункты, как наказание за агрессию, защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, предоставление гарантий безопасности.

Уже в ноябре 2022-го Зеленский на саммите G20 обнародовал очередную «формулу мира», которая отличалась от предыдущей версии.

В ней было десять пунктов, среди которых фигурировали вывод российских войск и прекращение боевых действий, а также «восстановление территориальной целостности Украины». Он отметил, что киевский режим не станет заключать новые Минские соглашения с Москвой.

Переговоры между делегациями России и Украины, март 2022 года

РИА Новости

© Александр Кряжев

В Москве, со своей стороны, отмечали, что эта «формула» не является планом мирного урегулирования ситуации, а представляет собой «набор оторванных от реалий ультимативных требований» к Москве.

«В их числе вывод войск из российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской «формулы» — добиться при помощи Запада капитуляции России», — отметила 18 марта официальный представитель МИД Мария Захарова.

Киев при этом последовательно отвергает предложения об урегулировании, которые поступают от третьих стран, продолжая продвигать свою «формулу мира».

За последнее время целый ряд государств предложил свои мирные планы, а также услуги в качестве посредников на потенциальных переговорах. В их числе были Китай, Бразилия, группа стран Африки во главе с ЮАР, а также Индонезия. Своего спецпредставителя для контактов с РФ и Украиной направил и Ватикан.

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В России констатировали, что проблема урегулирования конфликта на Украине заключается не в недостатке посредников и планов, а в неприемлемой позиции Киева. В конце апреля на это указала Мария Захарова.

«Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливается ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что украинские власти и их западные кураторы ранее уже демонстрировали своё отношение к мирным инициативам, отвергнув практически готовые договорённости на переговорах с РФ весной 2022 года.

«Владимир Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — добавила представитель МИД.

Неприемлемые условия



Как заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, «формула мира» Киева содержит неприемлемые для России положения, поэтому она никогда не будет принята Москвой, невзирая на то, кто участвует во встречах, посвящённых её обсуждению.

«Это не основа для переговоров, а фактически ультиматум — освободите территории, включая Крым. Другая позиция запрещена Радой на законодательном уровне. Но это невозможно, потому что мы статус своих территорий и регионов обсуждать не можем. Так что всё это, в общем, информационная кампания со стороны Киева» — отметил собеседник RT.

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В свою очередь, главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин в разговоре с RT отметил, что любые обсуждения киевской «формулы мира» для РФ исключены.

«В ней украинская сторона настаивает на возвращении к границам 1991 года, а это невозможно в соответствии с нашей Конституцией, политической волей руководства страны и нашего народа. Поэтому подобные разговоры зайдут в тупик», — подчеркнул политолог.

Савин напомнил, что попытки мирного урегулирования в первые недели спецоперации РФ были сорваны Украиной под руководством стран Запада, причём на этапе, когда уже готовились к подписанию документы. Можно предположить, что встреча в Копенгагене также была организована под эгидой США, так как комментарии о её ходе давали и в Белом доме, добавил эксперт.

«Естественно, мы никогда не пойдём на принятие этой «формулы». Поэтому Зеленского, скорее всего, опять надоумили его западные партнёры вести диалог с Россией в таком тоне, который для нас неприемлем», — отметил Савин.

РИА Новости

Также невелика вероятность того, что страны БРИКС и Глобального Юга согласятся с таким очевидно однобоким предложением о фактической капитуляции России, которое выдаётся за план мирного урегулирования, считает политолог.

Кроме того, эти государства могут лишь выступать посредниками и предлагать свои планы, но у них нет прямого политического влияния на РФ, так как БРИКС не является такого рода альянсом, добавил Леонид Савин.

«Страны БРИКС не являются стороной конфликта, не участвуют в этом переговорном процессе, поэтому попытки США и Киева втянуть их в этот процесс на своих условиях выглядят странно. Очевидно, что они хотят расширить количество своих сторонников. Там просто говорят общие фразы о необходимости мира, что необходимо закончить конфликт и так далее. Однако вряд ли эти государства удастся убедить в том, что им нужно перестать учитывать позицию России», — заключил собеседник RT.