ARD утверждает, что переговоры по ситуации на Украине могут пройти в июле

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле, утверждает телеканал ARD со ссылкой на источники.

Сообщение телеканала приводит ТАСС.

По его данным, в Копенгагене 24 июня прошла секретная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР и Южно-Африканской Республики.

Уточняется, что данная встреча состоялась по инициативе Киева.

Также в сообщении говорится, что Запад намерен заручиться поддержкой стран, сохраняющих нейтралитет в ситуации вокруг Украины.

20 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция киевского режима не даёт стабильной почвы для переговоров.

Также в Кремле отмечали, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.