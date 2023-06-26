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ARD утверждает, что переговоры по ситуации на Украине могут пройти в июле

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Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле, утверждает телеканал ARD со ссылкой на источники.
ARD утверждает, что переговоры по ситуации на Украине могут пройти в июле
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

Сообщение телеканала приводит ТАСС.

По его данным, в Копенгагене 24 июня прошла секретная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР и Южно-Африканской Республики.

Уточняется, что данная встреча состоялась по инициативе Киева.

Также в сообщении говорится, что Запад намерен заручиться поддержкой стран, сохраняющих нейтралитет в ситуации вокруг Украины.

20 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция киевского режима не даёт стабильной почвы для переговоров.

Также в Кремле отмечали, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.

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