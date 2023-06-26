ARD утверждает, что переговоры по ситуации на Украине могут пройти в июле
- AP
- © Andriy Andriyenko
Сообщение телеканала приводит ТАСС.
По его данным, в Копенгагене 24 июня прошла секретная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР и Южно-Африканской Республики.
Уточняется, что данная встреча состоялась по инициативе Киева.
Также в сообщении говорится, что Запад намерен заручиться поддержкой стран, сохраняющих нейтралитет в ситуации вокруг Украины.
20 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция киевского режима не даёт стабильной почвы для переговоров.
Также в Кремле отмечали, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.