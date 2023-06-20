Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция киевского режима не даёт стабильной почвы для переговоров.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин открыт к диалогу, а его разговор с африканской делегацией был весьма продуктивным и будет продолжаться.

Вместе с этим нынешний киевский режим занимает позицию, говорящую о его недоговороспособности.

«В условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков уже заявлял, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.