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Песков заявил, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной

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У России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с украинской стороной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной
  • РИА Новости

«Фактически, сейчас никаких предпосылок для договорённости нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, чтобы выстраивать хотя бы какой-то диалог», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Бывший начальник Генштаба ВС Италии, председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано ранее в интервью La Stampa предположил, что украинский конфликт затянется.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от выборов в США.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, руководители Украины были готовы к миру с Россией, но отказались из-за США.

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