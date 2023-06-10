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Экс-глава Генштаба Италии Грациано предположил, что украинский конфликт затянется

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Бывший начальник Генштаба ВС Италии, председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано в интервью La Stampa предположил, что украинский конфликт затянется.
Экс-глава Генштаба Италии Грациано предположил, что украинский конфликт затянется
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«Мир на Украине будет решаться на поле боя. Контрнаступление не означает, что приведёт к началу переговоров. Наоборот, сейчас многие факторы указывают на то, что война продлится долго», — цитирует его ТАСС.

Итальянский военачальник назвал маловероятным возможность того, что украинский конфликт перерастёт в мировой, но при этом допустил, что он может затянуться надолго.

Министр финансов Венгрии Михай Варга ранее также предположил, что украинский конфликт «может затянуться».

Французский лидер Эммануэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе заявил, что Запад должен пересмотреть поддержку Украины с расчётом на затяжной конфликт.

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