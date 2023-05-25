Министр финансов Венгрии Варга допустил, что конфликт на Украине может затянуться

Министр финансов Венгрии Михай Варга допустил, что украинский конфликт «может затянуться».

Как рассказал Варга, власти Венгрии планируют увеличить оборонные расходы в бюджете на следующий год.

«Мы рассчитываем, что военная ситуация (на Украине. — RT) может затянуться», — цитирует венгерского министра РИА Новости.

Он не исключил, что боевые действия могут продолжиться и в 2024 году.

В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны.