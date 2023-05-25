Министр финансов Венгрии Варга допустил, что конфликт на Украине может затянуться
- AP
Как рассказал Варга, власти Венгрии планируют увеличить оборонные расходы в бюджете на следующий год.
«Мы рассчитываем, что военная ситуация (на Украине. — RT) может затянуться», — цитирует венгерского министра РИА Новости.
Он не исключил, что боевые действия могут продолжиться и в 2024 году.
В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны.