Премьер Индии Моди: вопрос Украины нужно решать путём диалога и дипломатии
- Legion-Media
Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По его словам, последствия пандемии COVID и украинского конфликта ощущаются во всём мире.
«С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путём диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс», — цитирует Моди РИА Новости.
В январе руководитель пресс-службы американского Госдепа США Нед Прайс заявил, что Индия и ряд других стран, которые общаются с Москвой и Киевом, могут помочь в урегулировании конфликта на Украине.