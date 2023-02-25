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Премьер Индии Моди: вопрос Украины нужно решать путём диалога и дипломатии

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Проблему украинского конфликта необходимо решать путём диалога и дипломатии.
Премьер Индии Моди: вопрос Украины нужно решать путём диалога и дипломатии
  • Legion-Media

Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, последствия пандемии COVID и украинского конфликта ощущаются во всём мире.

«С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путём диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс», — цитирует Моди РИА Новости.

В январе руководитель пресс-службы американского Госдепа США Нед Прайс заявил, что Индия и ряд других стран, которые общаются с Москвой и Киевом, могут помочь в урегулировании конфликта на Украине.

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