Экс-президент Франции Олланд: исход конфликта на Украине будет зависеть от выборов в США

Исход конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов в США в 2024 году, считает экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Такое мнение он выразил в интервью Financial Times.

«Если Трамп будет избран, он скажет: на этом мы остановимся, всё, что есть у русских, они могут оставить себе. Война стоит слишком дорого», — сказал Олланд.

Как добавил бывший глава Франции, с момента его ухода с поста «форма нового геополитического порядка стала более ясной», а Россия и Китай консолидируются и «бросают вызов Западу».

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если снова станет хозяином Белого дома, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт.

По его словам, это удастся сделать за 24 часа.

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон при этом выразила опасение, что победа Трампа «станет концом для Украины и демократии в Штатах».