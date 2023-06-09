Экс-президент Франции Олланд: исход конфликта на Украине будет зависеть от выборов в США
- AFP
Такое мнение он выразил в интервью Financial Times.
«Если Трамп будет избран, он скажет: на этом мы остановимся, всё, что есть у русских, они могут оставить себе. Война стоит слишком дорого», — сказал Олланд.
Как добавил бывший глава Франции, с момента его ухода с поста «форма нового геополитического порядка стала более ясной», а Россия и Китай консолидируются и «бросают вызов Западу».
Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если снова станет хозяином Белого дома, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт.
По его словам, это удастся сделать за 24 часа.
Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон при этом выразила опасение, что победа Трампа «станет концом для Украины и демократии в Штатах».