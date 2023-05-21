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Хиллари Клинтон считает, что победа Трампа станет концом Украины и демократии в США

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Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа бывшего американского президента Дональда Трампа на следующих президентских выборах станет концом для Украины и демократии в Штатах.

Об этом она рассказала в интервью Financial Times.

«Если Трамп победит в 2024 году... это будет конец демократии в США», — приводит слова Клинтон РИА Новости.

При этом экс-госсекретарь отметила, что не верит в победу Трампа на выборах.

«Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», — заявила Клинтон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет больше называть Хилари Клинтон «продажной», а теперь назовёт этим термином нынешнего американского президента Джо Байдена.

Также президент США Билл Клинтон рассказал, что считал конфликт на Украине вопросом времени с 2011 года.

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