Хиллари Клинтон считает, что победа Трампа станет концом Украины и демократии в США
Об этом она рассказала в интервью Financial Times.
«Если Трамп победит в 2024 году... это будет конец демократии в США», — приводит слова Клинтон РИА Новости.
При этом экс-госсекретарь отметила, что не верит в победу Трампа на выборах.
«Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», — заявила Клинтон.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не будет больше называть Хилари Клинтон «продажной», а теперь назовёт этим термином нынешнего американского президента Джо Байдена.
Также президент США Билл Клинтон рассказал, что считал конфликт на Украине вопросом времени с 2011 года.