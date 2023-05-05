Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе считал, что конфликт на Украине является «лишь вопросом времени».

Об этом пишет газета Financial Times.

Клинтон рассказал, что Путин заявил ему о своём несогласии с Будапештским меморандумом.

«И с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени», — заявил Клинтон.

Ранее в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.

Вместе с этим постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.