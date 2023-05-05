Клинтон заявил, что считал конфликт на Украине вопросом времени с 2011 года
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Об этом пишет газета Financial Times.
Клинтон рассказал, что Путин заявил ему о своём несогласии с Будапештским меморандумом.
«И с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени», — заявил Клинтон.
Ранее в Кремле отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.
Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.
Вместе с этим постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.