Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.

Об этом он сказал, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совбеза ООН по теме годовщины минских договорённостей.

«Наших бывших западных партнёров, которые сейчас по привычке начнут зачитывать мантры о том, что во всём виновата Россия, я хотел бы попросить оторваться от бумажек и ответить на один простой вопрос. Как получилось так, что, повторяя каждый год в этом зале тезисы о поддержке минского процесса, подписывая с нами документы, вы держали камень за пазухой и прекрасно знали, что минский процесс для вас — всего лишь дымовая завеса для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против России во имя ваших геополитических интересов?» — цитирует его ТАСС.

Ранее в Кремле уже отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.

Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.