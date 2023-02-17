Небензя: Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой»
- РИА Новости
Об этом он сказал, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совбеза ООН по теме годовщины минских договорённостей.
«Наших бывших западных партнёров, которые сейчас по привычке начнут зачитывать мантры о том, что во всём виновата Россия, я хотел бы попросить оторваться от бумажек и ответить на один простой вопрос. Как получилось так, что, повторяя каждый год в этом зале тезисы о поддержке минского процесса, подписывая с нами документы, вы держали камень за пазухой и прекрасно знали, что минский процесс для вас — всего лишь дымовая завеса для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против России во имя ваших геополитических интересов?» — цитирует его ТАСС.
Ранее в Кремле уже отмечали, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.
Там подчеркнули, что решение о начале специальной военной операции было правильным.