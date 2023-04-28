Экс-президент США Трамп назвал Байдена продажным вместо Хилари Клинтон

Экс-лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что не будет больше называть бывшего госсекретаря Хилари Клинтон «продажной», а теперь назовёт этим термином нынешнего американского президента Джо Байдена.

«Главное объявление: я отзываю эпитет «продажная» у Хилари Клинтон, даю ей новое имя, может быть, «милая Хилари» или «красивая Хилари». Но я отзываю имя «продажная», чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена», — цитирует его РИА Новости.

Трамп добавил, что Клинтон теперь будет праздновать, а Байден заслужил это наименование, так как в истории политики США «никогда не было кого-то столь же бесчестного».

25 апреля Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

Он сказал, по его мнению, может случиться «что-то плохое».