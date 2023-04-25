Экс-президент США Трамп: участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

Как он сказал в интервью Newsmax, по его мнению, может случиться «что-то плохое».

«У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит», — заявил Трамп.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя намерение Байдена пойти на второй срок, заявила, что Россия будет исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон осуществит в реальной политике.