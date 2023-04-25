Экс-президент США Трамп: участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной

Короткая ссылка
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.
Экс-президент США Трамп: участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной
  • Gettyimages.ru
  • © Scott Olson

Как он сказал в интервью Newsmax, по его мнению, может случиться «что-то плохое».

«У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит», — заявил Трамп.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя намерение Байдена пойти на второй срок, заявила, что Россия будет исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон осуществит в реальной политике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить