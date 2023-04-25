Представитель МИД России Захарова прокомментировала намерение Байдена пойти на второй срок

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала намерение президента США Джо Байдена пойти на второй срок.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала она в эфире Первого канала.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

В феврале журналист Мишель Голдберг в статье для The New York Times выразила мнение, что Байден — хороший президент, но ему не следует избираться снова.

По её словам, в Демократической партии США уже есть разногласия по поводу того, разумно ли 80-летнему политику пытаться вновь стать главой государства.