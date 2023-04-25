Представитель МИД России Захарова прокомментировала намерение Байдена пойти на второй срок

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала намерение президента США Джо Байдена пойти на второй срок.
Представитель МИД России Захарова прокомментировала намерение Байдена пойти на второй срок
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Об этом пишет РИА Новости.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала она в эфире Первого канала.

Ранее Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

В феврале журналист Мишель Голдберг в статье для The New York Times выразила мнение, что Байден — хороший президент, но ему не следует избираться снова.

По её словам, в Демократической партии США уже есть разногласия по поводу того, разумно ли 80-летнему политику пытаться вновь стать главой государства.

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