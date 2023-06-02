Трамп заявил, что, если станет президентом, организует прямые переговоры России и Украины
Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я хочу остановить войну, я не хочу, чтобы она продолжалась», — сказал Трамп.
Он также отметил, что хорошо ладит как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я приглашу их в комнату для переговоров... За 24 часа все эти вещи будут решены», — приводит слова экс-президента США агентство.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с Трампом, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта.
Также сообщалось, что чиновники ЕС готовятся к тому, что американский лидер Джо Байден может проиграть на президентских выборах.