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Трамп заявил, что, если станет президентом, организует прямые переговоры России и Украины

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Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что если снова станет хозяином Белого дома, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я хочу остановить войну, я не хочу, чтобы она продолжалась», — сказал Трамп.

Он также отметил, что хорошо ладит как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я приглашу их в комнату для переговоров... За 24 часа все эти вещи будут решены», —  приводит слова экс-президента США агентство.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с Трампом, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта.

Также сообщалось, что чиновники ЕС готовятся к тому, что американский лидер Джо Байден может проиграть на президентских выборах.

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