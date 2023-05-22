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CNBC: чиновники ЕС готовятся к тому, что Байден может проиграть на президентских выборах

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Чиновники ЕС готовятся к возможному поражению Джо Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах в 2024 году и к тому, что новый американский лидер изменит подход к отношениям с Евросоюзом.
CNBC: чиновники ЕС готовятся к тому, что Байден может проиграть на президентских выборах
  • AP

Об этом информирует телеканал CNBC со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

По его словам, в настоящее время между властями ЕС и США установилось «беспрецедентно тесное сотрудничество и координация». 

Источник телеканала добавил, что в ЕС понимают: такое сотрудничество не является данностью и подобный подход может измениться, «когда в Белом доме появится кто-то вроде Трампа».

Как заявил главный аналитик Института Милкена Кевин Клоуден, в европейских государствах опасаются, что в случае поражения Байдена на выборах США прекратят поддержку Украины.

Ранее лидеры стран G7 в итоговом заявлении подчеркнули своё намерение оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

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