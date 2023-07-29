«Создать иллюзию контроля»: в Госдепе заявили об угрозе эффективности западной помощи Киеву из-за коррупции на Украине

Коррупция на Украине ставит под удар эффективность помощи, которую США планируют предоставить стране в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре генинспектора Госдепа. В ведомстве признали, что эта сфера «требует серьёзного надзора», и указали, что махинации фиксируются как в украинском правительстве, так и в частном секторе. При этом в Киеве неоднократно заверяли, что коррупция в стране минимальна и практически искоренена. Эксперты полагают, что западные покровители киевского режима и раньше имели чёткое представление о реальном уровне коррупции на Украине, однако с началом СВО на это закрыли глаза в угоду геополитическим целям. Теперь же Белый дом пытается сымитировать контроль над ситуацией, чтобы снизить репутационные риски, считают аналитики.

Коррупция на Украине ставит под угрозу эффективность помощи со стороны США в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов, говорится в обзоре генерального инспектора Госдепартамента, посвящённом контролю за выделяемой Киеву поддержкой.

«С учётом того, что Госдепартамент США планирует содействовать восстановлению и реконструкции Украины, коррупция в правительстве и частном секторе Украины угрожает эффективности оказываемой США иностранной помощи, которая требует серьёзного надзора», — следует из отчёта.

При этом в офисе генинспектора признают, что трудности, связанные с надзором за предоставляемой в «беспрецедентных масштабах» иностранной помощью, будут сохраняться до тех пор, «пока обстановка не стабилизируется». Там также отмечают, что у американского посольства на Украине практически нет возможностей как-либо контролировать использование выделяемых Киеву средств из-за ограниченного числа персонала. При этом в Вашингтоне не исключают, что расширение штата дипмиссии могло бы улучшить качество мониторинга за выделяемой помощью за счёт более частых выездных проверок.

Скандал за скандалом

Тема коррупции на Украине в последнее время находится в центре внимания СМИ. Так, в республике разразилось несколько скандалов в связи со спорным использованием средств украинскими чиновниками. В частности, в январе этого года прозвучали громкие обвинения в адрес Минобороны страны. Согласно расследованию издания ZN.ua, ведомство осуществляло оптовые закупки питания для военнослужащих по ценам в несколько раз выше, чем в розничных магазинах. При этом в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре поспешили заверить, что были осведомлены о ситуации ещё до публикации и даже вели следствие по своим наработкам. Однако подробности там приводить отказались, сославшись на тайну следствия. На фоне скандала в отставку подал занимавший на тот момент пост замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Также был уволен замдиректора департамента государственных закупок ведомства Богдан Хмельницкий.

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В феврале глава МО Украины Алексей Резников сообщил, что более 600 представителей Вооружённых сил и оборонного ведомства понесли ответственность по итогам проверок, проведённых в 2022 году.

Ещё одна масштабная ревизия началась в середине июля в отношении руководителей военкоматов всех уровней на фоне коррупционного скандала с бывшим военкомом Одесской области Евгением Борисовым. По сообщению украинских СМИ, его семья приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале прошлого года.

Также в июле в центре скандала оказался заместитель председателя комитета по национальной безопасности Верховной рады Юрий Аристов. Украинские СМИ опубликовали его фотографии с отдыха на Мальдивских островах, хотя ещё в январе киевские власти своим указом запретили ряду чиновников и правоохранителей выезжать за рубеж не в служебных целях.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении 25 июля заявил, что подобные эпизоды вызывают у него ярость.

«Любое внутреннее предательство, любой «пляж» или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

При этом ранее украинский президент пытался убедить своих западных партнёров в том, что в республике коррупции фактически нет.

«Сейчас (никакой. — RT) коррупции у нас нет, поскольку все мы объединены вокруг своей страны. Многие коррупционеры уехали из страны вместе со своими деньгами, и мы приложим все усилия, чтобы они там и оставались», — рассказывал он в ноябре 2022-го на экономическом форуме агентства Bloomberg.

В феврале нынешнего года на международной конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский вновь выступил с утверждением, что в его стране нет «глубинной коррупции», а те проявления, которые всё же отмечаются, будут преодолены.

«Я уверен, что мы это поборем. Параллельно с этим есть реформы и антикоррупционная система. У нас она — одна из самых мощных в Европе», — заверил президент Украины.

«Прикарманивают неисчислимые миллионы долларов»

Между тем западные СМИ допускают, что коррупция может стоить Киеву поддержки союзников. В частности, на это указал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Стерн. По его оценке, восстановление Украины после конфликта может обойтись в $1 трлн, и западные спонсоры Киева хотят быть уверены, что их средства не пропадут из-за взяточничества и должностных преступлений.

«Поддержка может иссякнуть, если страна воспринимается как чёрная дыра для западной помощи, что делает вопрос борьбы с коррупцией ещё более насущным», — заметил Стерн.

В свою очередь, американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш подчеркнул, что киевские власти «прикарманивают неисчислимые миллионы долларов из средств, выделяемых США». Только в прошлом году они присвоили себе не менее $400 млн, отметил журналист со ссылкой на данные аналитиков ЦРУ.

«Хотя никаких профессиональных докладов об аудиторской проверке из Украины не будет», — уверен он.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что тема коррупции в других странах используется Соединёнными Штатами в конъюнктурных целях.

«Сейчас наблюдаются два процесса, которые актуализируют эту тему коррумпированности украинского режима. Первый связан с тем, что для США становится очевидным фиаско Зеленского в контрнаступлении. Американскому правительству теперь важно найти крайнего и продемонстрировать, что в неудачах в борьбе с Россией виновен не Вашингтон, а нынешний киевский режим», — рассказал RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Второй процесс — это раскручивание скандала вокруг сына президента США Хантера Байдена, считает он.

«Эта тема сейчас находится в фокусе внимания ввиду приближающихся президентских выборов в Соединённых Штатах. И нынешней администрации нужно как-то «перебить» эту повестку», — пояснил аналитик.

Выпуск долларовых банкнот в Бюро гравировки и печати

© AP Photo/Jacquelyn Martin

В то же время, по его словам, от коррупционных скандалов Зеленский частично выигрывает.

«Под видом антикоррупционной деятельности, по сути, происходит зачистка политического пространства от оппонентов и лиц, нелояльных Зеленскому. Ни о какой реальной борьбе с коррупцией речь не идёт», — уверен эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT выразила мнение, что в США, как и в Европе, всегда чётко понимали, каков в действительности уровень коррупции на Украине.

«Другое дело, что с началом российской спецоперации на это всё закрыли глаза, потому что приоритетом стало нанесение максимального ущерба РФ. Но в этом году наблюдается череда очень громких коррупционных скандалов и отставок. К тому же, разрекламированное украинское контрнаступление не блещет успехами, а ведь на него были потрачены миллиарды долларов. Поэтому теперь США важно показать, что они знают о коррупции на Украине и учитывают этот фактор, чтобы не сбавлять темпов по дальнейшему накачиванию страны оружием», — рассуждает эксперт.

Она также предположила, что нынешняя стратегия Вашингтона относительно украинской коррупции направлена на организацию «показательных порок, смещений и отставок, чтобы припугнуть тех, кто злоупотребляет махинациями в Киеве».

«На мой взгляд, эффективной эта политика не будет. Коррупция — не разовое явление. На ней зиждется весь киевский режим. Однако в США скоро президентские выборы, и республиканцы всё чаще поднимают вопросы коррупции и связей американских и украинских элит. Поэтому администрация Байдена устами Госдепа пытается замылить этот вопрос, создать иллюзию контроля над ситуацией, чтобы отвести от себя подозрения», — резюмировала Федосова.