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В Киеве задержали экс-военкома Одесской области Борисова по делу о коррупции

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В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о незаконном обогащении.
В Киеве задержали экс-военкома Одесской области Борисова по делу о коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © DmyTo

Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения, а также уклонения от военной службы.

В мае в отношении него Госбюро расследований Украины возбуждало дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

В июне погранполиция Румынии задержала трёх вооружённых украинских пограничников, заблудившихся в горах при попытке задержать незаконных мигрантов.

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