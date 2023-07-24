В Киеве задержали экс-военкома Одесской области Борисова по делу о коррупции

В Киеве задержали бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по делу о незаконном обогащении.

Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения, а также уклонения от военной службы.

В мае в отношении него Госбюро расследований Украины возбуждало дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

В июне погранполиция Румынии задержала трёх вооружённых украинских пограничников, заблудившихся в горах при попытке задержать незаконных мигрантов.