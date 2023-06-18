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Румынские пограничники задержали трёх заблудившихся вооружённых украинских военных

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Погранполиция Румынии задержала трёх вооружённых украинских пограничников, заблудившихся в горах при попытке задержать незаконных мигрантов.
Румынские пограничники задержали трёх заблудившихся вооружённых украинских военных
  • AP

«Румынские пограничники задержали трёх вооружённых автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеул де Сус», — сообщает РИА Новости со ссылкой на румынские СМИ.

В погранполиции Румынии уточнили, что ранее в страну въехали несколько украинцев с просьбой предоставить убежище. Их доставили для допроса в Вишеул де Сус.

Час спустя патрули задержали в Румынии трёх украинских военных, которые преследовали соотечественников, но заблудились в горах.

Ранее спикер украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что на Украине каждый день пограничники задерживают около 20 человек, которые незаконно пытаются пересечь границу и покинуть страну.

2 мая власти Украины продлили военное положение и мобилизацию в стране ещё на 90 дней. По сообщениям газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.

Как отметил экс-премьер Украины Николай Азаров, украинские военкомы за время мобилизации в стране заработали миллионные состояния.

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