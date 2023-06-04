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На Украине ежедневно задерживают около 20 человек, которые пытаются покинуть страну

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На Украине каждый день пограничники задерживают около 20 человек, которые незаконно пытаются пересечь границу и покинуть страну, сообщил спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко.
На Украине ежедневно задерживают около 20 человек, которые пытаются покинуть страну
  • РИА Новости

«Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах. Каждый день 120—150 лиц получают отказ в пересечении границы», — сказал он в эфире канала «Рада».

Как отметил Демченко, люди, которые стремятся покинуть Украину, пытаются представить поддельные документы для выезда.

Он напомнил, что такое право имеют мужчины, представившие документ о смерти жены, отца, имеющие троих детей до 18 лет и непригодные к военной службе по медицинским показаниям, пишет РИА Новости.

2 мая власти Украины продлили военное положение и мобилизацию в стране ещё на 90 дней. По сообщениям газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.

Как отметил экс-премьер Украины Николай Азаров, украинские военкомы за время мобилизации в стране заработали миллионные состояния.

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