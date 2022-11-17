Зеленский заявил об отсутствии коррупции на Украине
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«Не будет никакой коррупции, сейчас её и нет... Все коррупционеры уехали. Мы объединены», — цитирует его РИА Новости.
23 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в союз для Украины и Молдавии.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда подчеркнула, что Киеву и Кишинёву предстоит выполнить «домашнее задание», чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС.
По словам экспертов, стороны среди прочего будут обязаны осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.
В октябре Совет Европы объявил о намерении найти экспертов, которые могли бы оказать Киеву поддержку в вопросах проведения конституционных реформ и изменения избирательного законодательства.