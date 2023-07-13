«Нервы не выдерживают»: в Киеве обвинили НАТО в «слабой оценке» действий России на Украине

На саммите НАТО не прозвучало «надлежащей» оценки действий РФ в ходе конфликта на Украине, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Он также упрекнул военный блок в том, что там «всё ещё пытаются стоять в стороне», оставляя Киев один на один с РФ. Между тем Владимир Зеленский обвинил НАТО в слабости из-за нежелания альянса назвать конкретные сроки по предоставлению стране членства. Однако в США подчеркнули, что никакой определённой формулы для Украины по вступлению в блок быть не может из-за динамичности обстановки вокруг страны. Эксперты отмечают, что в Киеве пытаются давить на НАТО, но громкие заявления не приблизят страну к заветному членству, а лишь вызовут раздражение у её кураторов.

В Киеве раскритиковали НАТО за «слабую оценку» действий России в ходе конфликта на Украине. Как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью телеканалу «Настоящее Время»*, на саммите в Вильнюсе альянс не продемонстрировал, что «понимает все риски», исходящие от Москвы.

«Я не услышал надлежащей оценки абсолютно опасному поведению Российской Федерации... И это говорит о том, что страны НАТО, к сожалению, не до конца осознают угрозы, которые генерирует современная Россия, и не осознают, как этим угрозам противодействовать», — сказал Подоляк.

Политик посетовал, что блок «не даёт юридическую оценку» РФ как «агрессору, который должен быть так-то и так-то наказан».

«Они всё еще пытаются стоять в стороне, помогая Украине, оставляя Украину один на один, по сути, на поле боя с Российской Федерацией... Россия не увидела силы у демократического сообщества, которое может чёрное назвать чёрным», — отметил советник.

Он также обвинил союзников в страхе перед РФ и неготовности отказаться от «фундаментальной коррупционной составляющей, за счёт которой Россия проникала в политические, культурные, информационные элиты западных стран». С этими же факторами Подоляк связал неготовность НАТО предоставить Украине место в своих рядах.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

AP

Большие ожидания

Двухдневный саммит НАТО проходил в Вильнюсе. В Киеве на него возлагали большие надежды в контексте перспективы присоединения к альянсу. Ещё до саммита украинские политики не раз выступали с утверждениями, что страна своим противостоянием России заслужила быть принятой в ряды членов блока. В частности, в начале мая на это указал глава офиса президента Андрей Ермак.

«Мы в Киеве убеждены, что членство в НАТО — лучшая гарантия мира в Европе не только для Украины, но для всех стран, находящихся в радиусе поражения путинских ракет... Сегодня Украина — лучшая реклама НАТО», — заявил он.

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В том же ключе высказывался и президент Владимир Зеленский. В видеообращении накануне форума он заявил, что Украина «заслуживает быть в альянсе» и ей нужен «чёткий сигнал».

«От Украины зависит реальность безопасности здесь, на восточном фланге НАТО. Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы откровенно говорили: де-факто Украина уже в альянсе... Вильнюс должен всё это подтвердить», — заявил он.

Однако, как отмечают эксперты, саммит не оправдал ожидания Киева в полной мере. В частности, там остались недовольны формулировками, вынесенными в коммюнике по итогам первого дня форума. И это при том, что члены альянса согласились упразднить для страны необходимость получения Плана действий по членству (ПДЧ), который обычно предваряет вступление страны — кандидата в блок.

«Сегодня мы признаём, что на пути к полной евроатлантической интеграции Украины больше нет необходимости в Плане действий по подготовке к членству в НАТО», — говорится в коммюнике.

Согласно ему, Украина якобы достигла «более масштабной операционной совместимости и политической интеграции с альянсом и добилась значительного прогресса на пути реформ».

Помимо этого, для Украины была согласована многолетняя программа поддержки, а также анонсировано создание Совета Украина — НАТО. В коммюнике он охарактеризован как «структура с равноправным членством союзников и Украины», призванная продвигать политический диалог, вовлечённость, сотрудничество и евроатлантические устремления Украины для вступления в альянс.

Заседание в рамках саммита НАТО в Вильнюсе

AP

Как заметил на пресс-конференции 11 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, «это очень сильный пакет для (поддержки. — RT) Украины и чёткий путь к её членству в НАТО». Он также подчеркнул, что приоритетной задачей в блоке считают обеспечение победы Киева в противостоянии с Россией.

«Поскольку если Украина не победит, вопрос членства обсуждать не придётся», — объяснил Столтенберг.

Также по теме Избегая рисков: в НАТО пообещали дополнительный пакет помощи Украине на €500 млн НАТО предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере €500 млн, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита...

Примечательно, что ещё до официального представления документа с итогами первого дня саммита газета Spiegel опубликовала фрагмент заявления, подчеркнув отсутствие каких-либо сроков по приглашению Украины в НАТО. Этот факт вызвал острую реакцию со стороны Зеленского. В своём Twitter он назвал абсурдом отсутствие каких-либо временных рамок для членства Украины и «странной» формулировку об условиях приглашения страны в альянс.

«Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать её членом альянса. А значит, остаётся возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией... Неопределённость — это слабость», — написал политик.

И это при том, что ряд наиболее ярых сторонников Киева счёл достигнутые договорённости по Украине победой, отметила 11 июля газета The Washington Post.

«Зеленский раздосадовал сторонников Украины в рядах альянса, которые верили, что обеспечили Киеву победу тем, что подталкивали США, Германию и другие колеблющиеся страны согласиться «направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники придут к согласию и будут выполнены условия», — сообщило издание со ссылкой на свои источники.

В публикации со ссылкой на неназванное должностное лицо говорится, что твит Зеленского «разгневал членов делегации США». Дипломаты некоторых стран НАТО в беседе с газетой также выразили мнение, что украинский глава использовал сообщение в Twitter как приём манипулятивной тактики для переговоров.

«Это сообщение в Twitter оказывает давление на альянс», — сказал высокопоставленный натовский оборонный чиновник. По его словам, оно также помогает направить определённый сигнал домашней аудитории Зеленского.

Недоумение по поводу условий для вступления в альянс высказал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью телеканалу «Настоящее время» он заявил, что не знает, выполнения Киевом каких условий ждут в НАТО, чтобы пригласить страну в свои ряды.

Ответ на этот вопрос ему заочно дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

«Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после... Это и есть придуманный западниками «миропорядок, основанный на правилах»... Правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата», — написала дипломат.

Между тем в НАТО давлению со стороны Киева не поддаются. Как пояснил в эфире CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, страны блока не стали устанавливать сроки вступления Украины в альянс, чтобы сохранить гибкость в этом вопросе.

«Мы не установили какой-то механической формулы, потому что война динамична, обстановка динамична, а НАТО необходима возможность сохранять гибкость, тесно работая с Украиной на её пути, чтобы определить, когда в будущем будет целесообразно её принять», — заметил он.

В свою очередь, старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила журналистам, что Украине перед получением членства необходимо провести дальнейшие демократические реформы и реформы сектора безопасности.

Схожие требования к Киеву обозначила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на первое заседание второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Между тем скромные для Украины итоги первого дня саммита отметили в Венгрии. Как подчеркнул в беседе с журналистами лава МИД страны Петер Сийярто, они не соответствуют в полной мере ожиданиям украинцев.

«Перед саммитом НАТО был большой вопрос: что Украина получит? По сравнению с ожиданиями, на практике довольствоваться Украине придётся скромными результатами. Всего лишь только из комиссии Украина — НАТО создали Совет Украина — НАТО», — сказал Сийярто.

Однако в Киеве пытаются делать хорошую мину при плохой игре, отмечают политологи. Так, Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со Столтенбергом заявил, что считает «хорошими» результаты саммита.

«Если бы было бы приглашение (Украины в НАТО. — RT), они были бы идеальными», — добавил политик.

Обидные итоги

Опрошенные RT эксперты отмечают, что реакция Киева на итоги первого дня саммита вполне предсказуема.

«Решение не принимать Украину в НАТО, которая считала, что уже одной ногой там, стало очень обидным для киевского режима. И в этой ситуации нервы, что называется, не выдерживают. Тем более, что украинские политики на протяжении нескольких месяцев развивали и раздували информационную кампанию относительно того, что Украина «завтра» уже будет в альянсе и что большинство западных стран поддерживают это решение. Внутренней аудитории это буквально внушалось. И сейчас вот такое разочарование», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, резкими заявлениями Зеленский и его окружение пытаются привлечь к себе внимание.

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«Изначально жёсткая риторика Киева была санкционирована Вашингтоном, чтобы подстёгивать европейских партнёров на более решительные действия. Но сейчас Зеленский и иже с ним уже вышли за пределы допустимого, так как начали критиковать не только европейцев, но и американцев. Киев покусился на своего хозяина, что для Вашингтона недопустимо. Думаю, украинских политиков быстро поставят на место», — сказал аналитик.

При этом претензии украинских властей во многих моментах абсурдны, заметил Шаповалов, комментируя слова Михаила Подоляка об отсутствии «юридической оценки» действий России на Украине со стороны блока.

«Эти требования абсолютно не по адресу. НАТО — всего лишь военный союз, враждебный по отношению к России. Разумеется, страны альянса не обладают какой-то юридической компетенцией или полномочиями. О какой юридической стороне может идти речь?» — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что принятые шаги по Украине являются фактически провалом для Киева, так как не несут в себе нужной ему конкретики.

«Решения, которые приняты означают две вещи. Первое — Украина никогда не станет членом НАТО или не станет им в ближайшей перспективе. Второе — Украине предложено продолжать войну с Россией «до последнего украинца» и за ней закрепляется позиция плацдарма для борьбы с Россией, который нашли для себя натовские страны», — сказал Шаповалов.

Украинский военный

AP

Его точку зрения разделяет доцент МГУ Борис Межуев. По его словам, закреплённые на саммите положения по Украине ставят её перед фактом участия в «бесконечной войне», что заставляет руководство страны истерить.

«Естественно, украинское руководство понимает, что они оказались в капкане, так как должны вести войну, которая ни к чему не приведёт, так как Россия сильнее. В Киеве питали надежды на то, что на саммите ей обозначат сроки вступления в альянс, которые также могли бы сигнализировать о сведении конфликта на нет. Однако Украина оказалась брошена НАТО на произвол судьбы и обречена на ведение конфликта на истощение», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Он также подчеркнул, что нынешние власти Украины находятся в безвыходной ситуации, так как не могут из-за своей риторики пойти на попятную в противостоянии с Россией.

«Единственным выходом для страны могла бы стать отставка руководства и приход других людей, обладающих возможностью пойти на мирное соглашение с Россией за счёт возможной потери части территории. Однако этот вариант невыгоден Западу, поэтому такой сценарий пока маловероятен», — резюмировал аналитик.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.