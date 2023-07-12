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Захарова посоветовала «глупышу» Кулебе изучать условия для вступления в альянсы заранее

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу глупышом из-за его вопросов о членстве страны в НАТО.
Захарова посоветовала «глупышу» Кулебе изучать условия для вступления в альянсы заранее
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Ранее Кулеба заявил, что Украина не знает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО и кем они должны быть сформулированы.

«Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после... Это и есть придуманный западниками «миропорядок, основанный на правилах»... Правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что альтернативой миропорядку НАТО является международное право, в поддержку которого, по словам дипломата, выступает большинство здравомыслящих.

«Всему этому учат в Дипломатической академии МИД России, программа дистанционного образования которой поможет разобраться даже Кулебе», — добавила Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина будет приглашена в организацию по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий.

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