Столтенберг: если Украина не победит, то вопрос её членства в НАТО потеряет актуальность

Если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве в НАТО потеряет актуальность. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе.

«Сейчас самая важная задача — обеспечить победу Украины, если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — сказал он на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Столтенберг отметил, что Украина будет приглашена в НАТО по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий.

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине.