«Драйвер эскалации»: Литва призвала НАТО создать постоянные военные базы у границ России

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом к странам НАТО разместить постоянные военные базы у границ России и признать недействительным основополагающий акт о сотрудничестве с РФ. По его словам, без такого шага ситуация «по-прежнему затуманивает мышление» в некоторых столицах государств блока и якобы держит альянс «в серой зоне стратегической амбивалентности». В Кремле оценили слова литовского лидера, подчеркнув, что блок не раз инициировал новые волны приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам, но «европейцы не понимают этой ошибки». По мнению экспертов, своими заявлениями литовский лидер форсирует усиление конфронтации между Россией и блоком.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом к другим странам НАТО создать постоянные военные базы у границ России и признать недействительным основополагающий акт о сотрудничестве с РФ.

«Мы должны наконец объявить, что основополагающий акт Россия — НАТО мёртв, — сказал Науседа в интервью газете The Times. — Без такого шага он по-прежнему затуманивает мышление в некоторых столицах (стран НАТО. — RT). По-прежнему держит нас в серой зоне стратегической амбивалентности».

При этом, по словам литовского президента, лучшее средство сдерживания — «оставаться сильными, едиными и показывать, что Владимир Путин нас не запугает».

«Долгое время многие страны питали иллюзии относительно российской угрозы, — отметил Науседа. — Теперь они прекрасно понимают, что эти угрозы реальны и гораздо проще или куда менее затратно будет выстраивать сдерживание и передовую оборону, чем воевать. Возможно, некоторым странам потребуется больше времени на перенастройку. Возможно, уйдёт год, два или три на то, чтобы прийти к показателю 2% (ВВП, выделяемых на оборону. — RT). Но я опасаюсь, что этот переходный период слишком затянется, поскольку ситуация действительно очень опасная, очень хрупкая», — сказал он.

Позднее, уже на саммите НАТО, Науседа заявил, что в блоке будут «неустанно работать» над дальнейшим укреплением сил сдерживания и передовой обороны альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа

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Слова литовского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что блок не раз инициировал новые волны приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

«Это было одной из причин, которая привела нас к нынешней ситуации. Похоже, европейцы не понимают этой ошибки», — заявил он, добавив, что «никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Европы».

Для противодействия России

Напомним, в НАТО неоднократно сообщали, что на саммите блока в Вильнюсе 11—12 июля примут три новых региональных плана обороны для противодействия двум основным угрозам: «России и терроризму».

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Позднее, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по прибытии в Вильнюс, что в этом году оборонные расходы европейских членов блока и Канады вырастут на 8,3% в реальном выражении, что является самым крупным увеличением за последние десятилетия.

«Это послужит чётким сигналом, что мы будем защищать каждый дюйм Литвы и каждый дюйм территории государств — членов НАТО», — сказал он.

В тот же день агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника в дипломатических кругах, что в Североатлантическом альянсе впервые после окончания холодной войны согласовали план об ответе на якобы возможную атаку со стороны России.

На саммите НАТО 11 июля Столтенберг сначала в очередной раз анонсировал принятие новых планов обороны блока, а позднее сообщил об утверждении плана развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге и значительном расширении оборонных закупок альянса. Вместе с тем в коммюнике организации говорится, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, но и не видит её своим партнёром.

В Москве считают, что эти документы на многие годы вперёд закрепят конфронтационную линию альянса по отношению к России. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

«Эти шаги подрывают безопасность в Европе, в Евро-Атлантике, усиливают опасность текущей ситуации. Это подтверждение конфронтационной линии, причем её пытаются закрепить на многие годы вперёд в соответствии со стратегической концепцией НАТО, принятой в прошлом году в Мадриде, где Россия была определена как главная и самая непосредственная угроза безопасности членов блока», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Токовинин подчеркнул, что такие решения идут в русле «взвинчивания конфронтации», повышают опасность прямого столкновения России с членами блока «с вытекающими отсюда последствиями».

Военные учения НАТО

AP

© Vadim Ghirda

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов завил, что ситуация продолжает «скатываться к самому неблагоприятному исходу» в противостоянии России и государств блока. По его словам, меры со стороны Запада создают преграды для выхода из военно-политического кризиса, который грозит крупными проблемами для международной безопасности. Между тем Антонов отметил, что в США «делается всё», чтобы подготовить общественное мнение страны к одобрению любых антироссийских решений, «которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе».

«Нагнетают ситуацию»

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT, к обострению отношений между Россией и НАТО привела в первую очередь неготовность Запада решить совместно с РФ вопросы безопасности, которые Москва поднимала в 2021 году.

«Есть политики, которые продолжают усугублять ситуацию, нагнетать конфронтацию, создавать более сложные отношения, нарушать ранее достигнутые договорённости. Всё это приводит к проблемам», — заявил Чепа, комментируя призыв президента Литвы отказаться от акта с Россией и создать у её границ постоянные базы.

По мнению старшего научного сотрудника Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александра Камкина, литовский лидер действительно форсирует усиление конфронтации между Россией и НАТО.

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«Он пытается бежать впереди паровоза, то есть США. Литва, как и Польша, предложившая разместить на своей территории американское ядерное оружие, проводят последовательную политику эскалации и втягивания своих союзников в прямое противостояние с Москвой. На фоне таких инициатив НАТО может захотеть создать постоянные военные базы прежде всего в Прибалтике, Польше, Болгарии. Кроме того, блок может дислоцировать свои войска в Финляндии, поскольку с приёмом этой страны в альянс общая граница НАТО с Россией значительно увеличилась», — сказал эксперт в комментарии RT.

При этом, как считает Камкин, нельзя исключать, что заявления президента Литвы — это своего рода проверка того, как Россия отреагирует на потенциальное разрушение акта с НАТО.

«По сути, Науседа занимается прощупыванием почвы и смотрит на реакцию РФ, выступая, таким образом, драйвером эскалации напряжённости. Заявления прибалтийского лидера вписывается в общую концепцию альянса, направленную против России», — заявил аналитик.

Впрочем, США на саммите в Вильнюсе объяснят партнёрам из Прибалтики, что риторика и конкретные действия — «совсем разные вещи», считает Камкин.

«Науседу сложно назвать адекватным политиком, он всячески нагнетают ситуацию. Но Вашингтон, который решает, в какой момент одёрнуть своих вассалов, пока не пойдёт на реализацию призывов Науседы, поскольку создание военных баз на границе с Россией может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ», — констатировал он.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков заявил, что Литва, а также группа других восточноевропейских стран НАТО намеренно продвигают «более агрессивную повестку дня» в отношении России.

«Также эта повестка сопряжена с дальнейшим усилением милитаризации альянса. Военный блок и отдельные страны —прежде всего государства Балтии, Польша, в какой-то степени Великобритания, — они выступают именно за то, чтобы и дальше росли военные расходы и, соответственно, всё военное строительство было прежде всего ориентировано на сдерживание и противодействие РФ», — сказал аналитик в беседе с RT.

Военные учения НАТО

AP

© Roman Koksarov

Ермаков заявил, что, помимо «прощупывания позиции» России, заявления президента Литвы также призваны узнать мнение других стран НАТО на этот счёт.

«Впрочем, что бы ни говорили государства блока, в целом передовое военное присутствие альянса у границ России будет лишь расти со временем, вопрос только в интенсивности этого процесса. Прежде всего это будет касаться территории новых стран — членов НАТО, в том числе Финляндии. Будут также усилены позиции блока в Балтийском регионе», — полагает эксперт.

Что же касается основополагающего акта Россия — НАТО, в блоке уже и так давно ему не следуют, подчеркнул Ермаков.

Напомним, ещё в конце июня представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что этот документ не может рассматриваться ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса. По его словам, акт опирается на обстановку в сфере безопасности, «при которой не стреляют».

«Альянс фактически уже многократно нарушал это соглашение, где чётко прописано положение, что никаких существенных накоплений вооружённых сил вблизи границ России и стран — членов альянса быть не должно. Однако НАТО наращивает группировку своих войск, хотя пока не за счёт постоянного присутствия. Но сути дела это не меняет. Всё это никоим образом не повышает стабильность, а, наоборот, ведёт к эскалации напряжённости», — заключил Ермаков.