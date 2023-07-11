Коммюнике: НАТО не стремится к конфликту с Россией, но не видит её своим партнёром
- РИА Новости
Об этом говорится в коммюнике, разработанном по итогам первого дня саммита альянса.
«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозу», — говорится в документе.
Отмечается, что альянс не считает возможным партнёрство с Россией в данный момент на фоне происходящих событий.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика КНР представляет собой вызов интересам и безопасности альянса.