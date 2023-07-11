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Коммюнике: НАТО не стремится к конфликту с Россией, но не видит её своим партнёром

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Североатлантический альянс не стремится к конфронтации с Россией, однако не может назвать Москву своим партнёром.
Коммюнике: НАТО не стремится к конфликту с Россией, но не видит её своим партнёром
  • РИА Новости

Об этом говорится в коммюнике, разработанном по итогам первого дня саммита альянса.

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозу», — говорится в документе.

Отмечается, что альянс не считает возможным партнёрство с Россией в данный момент на фоне происходящих событий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политика КНР представляет собой вызов интересам и безопасности альянса.

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